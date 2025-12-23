Topvoetballer Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez hebben een miljoenenaankoop gedaan. Het stel woont samen met hun kinderen al een tijd in Saoedi-Arabië en heeft nu geïnvesteerd in een nieuwe plek om tot rust te komen.

Ronaldo en Rodriguez zijn de trotse eigenaren geworden van twee luxe villa's in 'The Red Sea Residences', gelegen in Saoedi-Arabië, in het hart van de Rode Zee. Het is een afgelegen toevluchtsoord, alleen bereikbaar per boot of watervliegtuig.

De Portugese superster sprak zich zelf uit over de aankoop. "De Rode Zee is echt een buitengewone plek. Al bij ons eerste bezoek voelden Georgina en ik een connectie met het eiland en zijn natuurlijke schoonheid", vertelt de 40-jarige. "Het is een plek waar we ons vredig voelen."

'Quality time'

Dat is precies wat het gezin zoekt. Ronaldo heeft in totaal vijf kinderen, waarvan twee met zijn huidige partner Rodriguez. "Nu we hier een huis hebben, kunnen we wanneer we maar willen genieten van quality time met de familie in volledige privacy en rust", aldus de aanvaller van Al-Nassr.

Rodriguez deed onlang in een openhartig interview een boekje open over het gezinsleven. Ze zorgen samen voor de opvoeding, maar hebben allebei een andere rol. De Portugese aanvaller is wat strenger thuis. "Ik ben juist heel geduldig en probeer ze alles uit te leggen. Ik heb altijd het woord 'voorzichtig!' op het puntje van mijn tong. Het moederschap geeft ons de gave om gevaren van tevoren te zien."

Ze wonen al sinds 2023 in Saoedi-Arabië. Toen maakte Ronaldo de overstap van Manchester United naar Al-Nassi. Het gezin genoot al vaak van vakanties aan de rode zee.

Privacy

Dat Ronaldo en zijn vriendin op hun privacy gesteld zijn bleek deze week ook uit een podcast van Gert en Viktor Verhulst. De DJ en influencer vertelde over zijn ervaring met de voetballegende tijdens een tripje naar Dubai. Als mensen met Ronaldo of zijn Rodriguez op de foto wilden, dan mocht dat van het duo. Echter liep de beveiliging dan achter deze mensen aan om ze vervolgens te sommeren de foto's te verwijderen.