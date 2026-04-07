Voor liefdesdrama moet je vaak bij realityshows op televisie of op juice-kanalen zijn, maar in Spanje hoef je alleen maar voor Real Betis te spelen om in een enorme rel te belanden. Een aanwinst van afgelopen zomer heeft aangepapt met de dochter van clublegende Joaquin en is uit de selectie gezet, als we het Spaanse Sport moeten geloven althans.

Complete wanorde bij Betis, want Nelson Deossa zou een relatie hebben met de dochter van Joaquín Sánchez en is daarom naar verluidt uit het team gezet. De Betis-voetballer staat volop in de schijnwerpers in Spanje. Zijn afwezigheid bij de wedstrijden van het team en geruchten over zijn privéleven buitelen nu over elkaar heen en hebben voor een enorme rel gezorgd bij de club uit Sevilla.

Volgens de Spaanse krant Sport zou de Colombiaanse middenvelder een relatie hebben met Daniela Sánchez. Zij is de dochter van Joaquín Sánchez, de legendarische ex-aanvoerder van Betis, die nu een bestuursfunctie bekleedt bij de club.

Aanwinst van 12 miljoen euro

Deossa, afgelopen zomer voor 12 miljoen euro overgenomen van Monterrey, kreeg aanvankelijk veel speeltijd. Zijn prestaties bleken echter nog niet zo overtuigend, dat ze de torenhoge transfersom rechtvaardigen. Maar de laatste tijd is de 23-jarige Mexicaan door coach Manuel Pellegrini op een zijspoor gezet, wat de geruchten over de redenen van zijn bankzittersbestaan heeft aangewakkerd.

Naast de relatiegeruchten zijn er berichten dat hij regelmatig in nachtclubs in Sevilla te vinden is, zelfs in periodes dat zijn team geen goede resultaten boekte. De kwestie is tot enorme proporties uitgegroeid op sociale media, waarbij gebruikers speculeren of zijn afwezigheid te wijten is aan zijn privéleven of aan zijn gedrag buiten het veld.

Reacties van allebei

Zowel Deossa als Daniela Sánchez reageerde indirect via hun social media-accounts. De dochter van Joaquín plaatste een foto waarin ze haar verveling uitte, terwijl ze in een andere post een boodschap stuurde naar degenen die zich met haar leven bemoeien. De Colombiaanse speler uploadde op zijn beurt een video met een zin die suggereert dat hij zich niets aantrekt van de commentaren.

Tot nu toe heeft Betis geen officiële verklaring afgelegd, maar de zaak blijft de pers en de fans bezighouden, waarbij de ontwikkelingen binnen en buiten de lijnen van het veld met elkaar worden verbonden.