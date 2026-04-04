Barcelona heeft met nog acht speelronden te gaan in La Liga een belangrijke slag geslagen. De Catalaanse club heeft de voorsprong op Real Madrid vergroot tot 7 punten dankzij een zege bij Atlético Madrid.

De Catalanen speelden de gehele tweede helft met een man meer na een rode kaart voor Nicolás González, maar de winnende treffer van Robert Lewandowski viel pas in de 87e minuut: 1-2.

Champions League komt eraan

Real Madrid verloor zaterdag van Real Mallorca (2-1) en gaf Barcelona de kans om verder uit te lopen. Er resteren nog acht competitiewedstrijden. Atlético is de nummer 4 op 19 punten van Barcelona.

Barcelona en Atlético treffen elkaar de komende weken nog twee keer, in de Champions League. De eerste kwartfinale is woensdag in Camp Nou.

Verloop van Barca tegen Atleti

Barcelona en Atlético kregen in Madrid allebei kansen in de openingsfase, maar onder anderen Lamine Yamal en Antoine Griezmann misten. In de 39e minuut verzorgde Giuliano Simeone alsnog de 1-0 nadat een lange bal slecht werd verdedigd door Barcelona. Enkele minuten later maakte Marcus Rashford gelijk.

González kreeg op slag van rust rood na een overtreding op Lamine Yamal. Aan het begin van de tweede helft leek ook FC Barcelona met tien man verder te moeten, maar een rode kaart voor Gerard Martín werd na het bekijken van de videobeelden ingetrokken.

Frenkie de Jong komt terug na blessure

Frenkie de Jong hervat volgende week de groepstraining bij FC Barcelona. Dat vertelde trainer Hansi Flick in een vooruitblik op de topper van zaterdag in de Spaanse voetbalcompetitie bij Atlético Madrid.

De Jong liep eind februari op de training een hamstringblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. De middenvelder miste daardoor ook de voorbije twee interlands van Oranje tegen Noorwegen en Ecuador. Twee jaar geleden liep De Jong het EK in Duitsland mis door een blessure. Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begint op 11 juni.