De 29-jarige voetballer Dele Alli en zijn Nederlandse vriendin zouden een einde hebben gemaakt aan hun relatie. Na een tripje van de Engelsman naar Ibiza zou het zijn misgegaan en verbrak Cindy Kimerbly (27) het contact.

Volgens Britse media zijn de twee definitief uit elkaar. Er gingen al een tijdje geruchten rond nadat het Nederlandse model de middenvelder van Como ontvolgde op Instagram en alle foto's van hen samen verwijderde.

Cindy bevestigde dat zij en Dele Alli al 'een tijdje uit elkaar zijn'. Het koppel had een relatie sinds juni 2022. De voetballer had veel steun aan zijn vriendin in het verwerken van zijn traumatische jeugd. De middenvelder onthulde in 2023 dat hij ernstig is mishandeld, al vanaf jonge leeftijd.

Ibiza

Nu is de relatie dus toch stukgelopen. Nadat Alli alleen werd gespot op Ibiza werd er al veel gespeculeerd over een mogelijke breuk. Daar werd hij ook gespot met een ander model. De voetballer volgt Cindy wel nog steeds op Instagram.

Op het voetbalveld moet Alli zich ook opnieuw bewijzen. Hij was vorige zomer clubloos, na mislukte periodes bij Everton en Besiktas. Vervolgens tekende hij bij Como. Cindy verhuisde met hem mee van Engeland naar Italië.

Gespot door Justin Bieber en ex van Lewis Hamilton

Cindy Kimberly is ook geen onbekende in het buitenland. De Nederlandse trok wereldwijd aandacht na een post van popzanger Justin Bieber op Instagram. Hij was erg onder de indruk van haar uiterlijk en wilde weten wie ze was. Zijn fans hadden al snel het antwoord en zo werd de Amsterdamse dochter van een alleenstaande moeder wereldwijd beroemd.

Niet alleen Justin Bieber en Dele Alli vielen voor de schoonheid van Cindy. De Nederlandse heeft ook een tijdje gedatet met Formule 1-coureur Lewis Hamilton. In 2019 werden ze samen gespot toen ze met de privéjet van de 39-jarige Brit naar Barcelona vlogen.