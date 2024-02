Gerwyn Price opent afhaalrestaurant in zijn geboorteplaats

Gerwyn Price heeft al even geen major gewonnen, dus moet de Welshman op zoek naar andere manieren om aan geld te komen. Daardoor heeft hij een apotheek op de kop getikt, die hij ombouwt tot afhaalrestaurant. Wat staat er op het menu? Fish and chips.

Markham Pharmacy stond in de verkoop en Price waagde een poging om het pand te kopen. Dat lukte volgens Nation-Cymru. Dus wordt The Iceman de trotste eigenaar van een fish and chips-afhaaltoko. De raad van de gemeente Caerphilly keurde zijn bouwplannen goed. Zij zeiden dat de plannen 'minimale' impact hebben op de nabijgelegen panden en ook dat er geen bezwaar was van de buren.

Price moet flink klussen in de apotheek. Het dak moet worden verhoogd, zodat er ruimte is voor een personeelsruimte. De darter is op zoek naar één fulltime medewerker en vier deeltijders.

Darts star Gerwyn Price wins bid to open chip shop in Markham https://t.co/lNrSOtJeKl — Caerphilly Observer (@CaerphillyObsvr) February 26, 2024

Frizzy Price

Wat Price betaald heeft voor het pand is niet bekend, ook is er nog geen naam. Ons lijkt Fizzy Price of Gerwyn Fries wel wat.

Premier League Darts

Donderdag komt Price weer in actie in de Premier League Darts. The Icemen neemt het in de kwartfinales op tegen Rob Cross.