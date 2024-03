Speelschema Premier League Darts | Michael van Gerwen in Dublin tegen Gerwyn Price

De Premier League of Darts balanceert al jaren op het randje van desinteresse. Het format moet snel op de schop, anders dreigt het op papier mooie toernooi als een nachtkaars uit te gaan. We zijn in 2024 nog geen zes weken onderweg en we hebben de topdarters al vaker tegen elkaar zien spelen dan goed voor ons is. Op een gegeven moment ben je verzadigd en is Michael van Gerwen tegen Luke Humphries voor de dertiende keer in tien weken echt niet zo leuk meer.