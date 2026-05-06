Een standbeeld van de Belgische wielerlegende Eddy Merckx is vernield en dat zorgt voor geschokte reacties in de buurt waar het monument voor een van de beste renners ooit stond. Merckx (80) groeide in zijn profjaren uit tot icoon van de sport, met vijfmaal de eindzege in de Tour de France en drie wereldkampioenschappen.

Een monument ter ere van de Belgische wielerlegende Merckx in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe is woensdag vernield. Het hoofd van de vijfvoudig Tourwinnaar is van het beeld gerukt. Buurtbewoners waren ontdaan en de burgemeester reageerde geschokt, meldden onder meer de VRT en persbureau Belga. Merckx groeide op aan het Bouvreuilsplein, waar het monument staat. Zijn ouders hadden er een kruidenierszaak.

'Wie valt nu een sportman aan?'

Burgemeester Benoît Cerexhe van de Brusselse gemeente zei dat het nieuws hem bereikte via verschillende buurtbewoners. "Ik voelde meteen een sterke emotie in hun stem, tussen woede en ontreddering. Zelf ben ik geschokt. Welke voldoening haalt iemand uit zo'n daad? Wie valt nu een sportman aan, een symbool van ons land? Niets kan zo'n daad rechtvaardigen", aldus de burgemeester.

Bewakingscamera's

De gemeente kondigde aan dat beelden van bewakingscamera's zullen worden geanalyseerd en dat er maatregelen worden genomen om het kunstwerk te herstellen. Het vernielde monument van Merckx werd op 28 maart 2019 ingehuldigd ter gelegenheid van de Grand Départ van de Tour de France in Brussel.

Merckx domineerde het internationale wielrennen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Hij won ook vijf keer de Giro, een keer de Vuelta, werd drie keer wereldkampioen, zegevierde zeven keer in Milaan-Sanremo, vijf keer in Luik-Bastenaken-Luik en boekte 34 etappezeges in de Tour. In totaal boekte hij liefst 525 zeges op het hoogste niveau.

Gezondheid

De Belgische wielerlegende verschijnt nog met enige regelmaat in zijn voormalige sport en is daar een graag geziene gast. De laatste jaren kwakkelt hij ook met zijn gezondheid. In april van dit jaar werd hij nog opgenomen in het ziekenhuis omdat hij aan zijn heup geopereerd moest worden. Van de huidige generatie renners worden Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel soms in één adem genoemd met het wielericoon.

