De legendarische wielrenner Eddy Merckx is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. 'De Kannibaal' sukkelt al tijden lang met zijn heup en lijkt nu opnieuw onder het mes te moeten.

Eind 2024 kwam Eddy Merckx hard ten val met zijn fiets toen hij een spoorwegovergang wilde oversteken. Daardoor brak hij zijn heup en sindsdien is het kommer en kwel wat betreft de heup van de legendarische wielrenner. Bovendien kreeg hij daarna ook nog een kleine beroerte. Maar nu moet de 80-jarige Merckx dus opnieuw onder het mes.

'Veel pijn'

"Ik lig sinds vorige week maandag in de kliniek", vertelt Merckx aan Het Nieuwsblad. "Er was sprake van een nieuwe ontsteking aan mijn heup. Ik had ongelofelijk veel pijn. Men heeft geprobeerd het probleem te verhelpen met een zware antibioticakuur, maar die slaat niet helemaal aan. Vermoedelijk gaan ze me nu opnieuw opereren op maandag, een soort spoeling."

Zelf lijkt Merckx inmiddels ook niet meer bij te houden hoe vaak hij al geopereerd moest worden aan zijn kwetsuur. "Ik weet zelfs niet meer de hoeveelste ingreep het inmiddels is, de zevende of de achtste al. Het gesukkel mag nu gaan stoppen, het hangt mijn voeten uit."

'Je weet het niet'

"Ik hoop dat het nog goedkomt", vervolgt een sippe oud-wielrenner. Maar zoals een echte veelwinnaar betaamt, blijft Merckx altijd optimistisch. "Ik ben een sterk mens, ik denk het wel, maar... Je weet het niet, hé."

Enkele weken geleden vertelde Merckx ook al over de beroerte die hem eerder dit jaar bijna parten speelde. " Mijn dochter wilde iets laten zien op haar telefoon en merkte dat ik aan de linkerkant niet goed zag", vertelde hij toen aan Het Nieuwsblad. "Het was wazig. Nadat ze een scan hadden genomen, zagen ze dat ik mijn hoofd een kleine bloeding had. Een kleine beroerte dus. Wellicht door verkeerde medicatie."

Beste wielrenner ooit?

Merckx geldt al jaren als de beste wielrenner in de geschiedenis van de sport. Hij won vrijwel alles wat er te winnen viel. Maar inmiddels is er geduchte tegenstand, van niemand minder dan Tadej Pogacar die ook alles lijkt te winnen. Lance Armstrong sprak zich daar eerder al over uit en besloot wie hij de beste vond.