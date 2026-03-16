Na een glansrijke carrière met stapels medailles nam Dione Voskamp eerder deze maand onverwacht afscheid van het profschaatsen. De 29-jarige topschaatsster uit Delft, een achternicht van collega Jutta Leerdam, weet al waar ze zich nu op gaat storten.

Voskamp is een explosieve sprintster. Aan haar eerste 100 meter kunnen weinig concurrenten tippen. Niet voor niets won ze de Zilveren Bal vier keer. Die schaatsshow in Leeuwarden, die vorige week woensdag nog werd gehouden, draait om de 100 meter.

Maar ook de volledige 500 meter kende weinig geheimen voor de Zuid-Hollandse, die bijvoorbeeld enkele malen op het podium stond bij een World Cup.

Bijzonder

Ze sloot haar loopbaan dus af met een zege en dat is natuurlijk een fijne afsluiting. Tegen lokale omroep WOS uit het Westland zegt ze: "Dat ik mijn laatste race kon winnen, had ik echt niet verwacht. Het is heel bijzonder om met een hoogtepunt je carrière af te sluiten."

Net als achternicht Jutta Leerdam voelde Voskamp zich niet altijd thuis bij de gevestigde teams. Voskamp was een mede-oprichter van het internationale Team Novus. "Ik heb eigenlijk altijd moeten strijden", zegt ze over haar inspanningen. "We hebben onze eigen route gecreëerd. Als je al in een warm bad zit, ga je geen eigen team opzetten. Dat was soms een uitdaging, maar daardoor ben ik ook enorm trots op wat we hebben bereikt."

Uitbreiden

Het schaatsseizoen is na de WK allround en WK sprint, plus De Zilveren Bal, ten einde gekomen. De meeste toppers gaan er even tussenuit naar warme oorden, maar in april wordt de training op het droge serieus opgepakt. Voskamp hoeft daar dus niet meer in mee. "Straks heb ik geen trainingsschema meer en hoef ik niet meer alles te laten voor de sport. Dat wordt wel wennen."

Maar wat haar dagelijkse bezigheden verder betreft, hoeft ze niet echt te wennen. Ze gaat namelijk meer tijd stoppen in haar eigen bedrijf, dat Voskamp ook tijdens haar schaatscarrière al had. "Ik doe dat al langere tijd naast het schaatsen. Nu wil ik dat verder uitbreiden. Het wordt spannend om echt het werkleven in te stappen", zegt ze over Di-One Design.