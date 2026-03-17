Voor de Nederlandse schaatsers zit het seizoen erop en voor velen betekent dat een welverdiende vakantie, waarna de voorbereiding op het nieuwe seizoen snel weer begint. Voor Dione Voskamp geldt dat niet: zij zette afgelopen week definitief een punt achter haar schaatscarrière. Haar afscheid zorgt bij voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As voor bewondering.

Eerder in de aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast kwam het afscheid van Melissa Wijfje ter sprake. Van As en Hoog spraken toen van een ‘zuur’ einde van haar carrière, omdat Wijfje haar grote droom om naar de Olympische Spelen te gaan nooit wist waar te maken. Ook het bericht van 29-jarige Voskamp maakte indruk op de tweevoudig olympisch kampioenen.

Bijzonder afscheid

“Voskamp draaide jarenlang mee in de Nederlandse sprinttop. Ook zij wist zich helaas niet te plaatsen voor de Spelen in Milaan. Maar ze won wel de 100 meter tijdens De Zilveren Bal”, vertelt Van As enthousiast.

De Zilveren Bal is een jaarlijkse schaatsshow en -wedstrijd aan het einde van het seizoen, waarin onder meer 100 meters worden geschaatst en verschillende prijzen worden uitgereikt. Dit jaar stond er bovendien een speciaal duel op het programma: Jenning de Boo nam het op de 3000 meter op tegen Joy Beune, een race die uiteindelijk door Beune werd gewonnen.

Van As vervolgt: “Voskamp won de 100 meter voor de vierde keer. Voor haar was dat eigenlijk wel een heel fijn en mooi afscheid om op deze manier te kunnen stoppen met de schaatssport. Dat zei ze zelf ook: dat ze het een hele mooie manier vond om afscheid te nemen en dat het haar een goed gevoel geeft om met een overwinning te stoppen.”

“Altijd lekkerder dan met een vierde plek”, vindt Van As. Ook Hoog kan zich daarin vinden. “Ik vind het wel mooi dat ze daar dan heel veel waarde aan hecht. Dat ze zo’n goed gevoel krijgt van die 100 meter.”

Meer dan alleen voor de lol

Volgens Van As zegt dat ook iets over het belang van zo’n evenement. “Grappig hè? Het is toch een soort bevestiging ook.” Hoog reageert: “Ja, het is ook helemaal geen officiële wedstrijd, maar blijkbaar heeft ze dat wel heel serieus ervaren.” Van As besluit: “Je zou inderdaad denken dat De Zilveren Bal iets is waar iedereen een beetje voor de lol aan meedoet, maar het is dus ook nog wel prestige.”

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. In deze aflevering gaat het nog één keer uitgebreid over schaatsen en shorttrack voordat de sporters aan hun welverdiende vakantie beginnen. Ook wordt de teleurstellende race van Max Verstappen besproken en blikken ze vooruit op het WK indooratletiek van komend weekend.