Voetbaliconen Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart hebben jaren later uitgebreid teruggeblikt op de veelbesproken trip van het Nederlands elftal naar Brazilië in 2011. In hun podcast Wes & Raf vertellen de oud-internationals dat zij uiteindelijk maar nét aan het grote schandaal ontsnapten. "Ik hoorde alleen: Yolanthe ligt naast me", vertelt Van der Vaart.

Tijdens de podcast onthult Van der Vaart dat hij en Sneijder aanvankelijk geen trek hadden in de trip naar Brazilië. "Van Marwijk zei dat we een lang seizoen hadden gehad en dus niet mee hoefden, maar dat wilden we wél", zegt Van der Vaart. Het duo besloot uiteindelijk tóch in Nederland te blijven. Dat bleek achteraf een héél goede keuze.

Merkwaardige beelden

Tijdens de trip verschenen namelijk foto's in De Telegraaf van onder anderen John Heitinga, Dirk Kuijt, Erik Pieters en Klaas-Jan Huntelaar, terwijl zij feestvierden met Braziliaanse vrouwen in een nachtclub. "Voor die spelers was het jammer dat Raf en ik er niet bij waren, want dan was dat niet gebeurd", zegt Sneijder lachend. "Wij wilden ook altijd wat leuks doen en gingen altijd op stap, maar er kwam nooit wat uit."

Van der Vaart geeft toe dat hij en Sneijder ook vaak op pad gingen, maar daarbij altijd extra scherp waren. "Je moet natuurlijk altijd oppassen als je met een vrouw staat te praten, ook al is het een normaal gesprek. Wij hebben mazzel gehad dat het nooit naar buiten is gekomen, maar het is ook niet zo dat wij een stel idioten zijn die alleen maar gekke dingen doen", benadrukt de oud-topvoetballer.

'Door het oog van de naald'

Toen de foto's uitlekten, belde Van der Vaart direct met Sneijder. "Ik belde Wes op en hij reageerde nogal slaperig. Ik zei meteen tegen hem: laptop, laptop, laptop", begint de ex-middenvelder zijn anekdote. Sneijder lag op dat moment nog in bed naast zijn toenmalige vrouw Yolanthe Cabau. "Dus ik hoorde alleen: Yolanthe ligt naast me. Ik zeg: nu, laptop. En hij tikt op internet De Telegraaf in en zei: oei, door het oog van de naald. Oké, ik spreek je morgen", vertelt Van der Vaart schaterlachend.

Volgens Sneijder zou zoiets hem niet snel zijn overkomen. "Ik nam daar wel heel vaak de leiding in en een beetje de regie. Ik was gewoon scherp. Ik had geen zin in dat soort dingen die konden gebeuren", vervolgt hij. Toch kwamen dit soort situaties volgens hem vaker voor. "Dan zagen we het en zeiden we: hé jongens, dat gaan we niet doen. Maar blijkbaar had deze keer niemand het door."

Heitinga na 4 maanden klaar, Kuyt ondanks belofte Van Geel niet eens gestart (en achteraf ondanks heldenstatus, juiste beslissing).



Achteraf bleek dat de vrouw die de foto's maakte zich voordeed als clubfotograaf. Uiteindelijk werkte zij echter voor een roddelblad en verkocht ze de beelden aan De Telegraaf, maakte Jeffrey Bruma enkele jaren na het incident bekend bij Fresia & Milan Parkeren de Bus van ESPN.

