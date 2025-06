Robin Groot is begonnen aan haar 'nieuwe hoofdstuk'. De voormalig topschaatsster zorgde eerder deze maand voor een zeer onverwacht moment door haar afscheid aan te kondigen. 'Een waas van emoties.'

Groot kondigde op 11 juni 'het einde van een tijdperk' aan. Na bijna twintig jaar stopte zij als schaatsster. Tot dat moment reed zij voor Team IKO-X2O. Groot schuurde in Nederland tegen de top aan op de langere afstanden. 'Eén van de moeilijkste beslissingen ooit, maar het is tijd', schreef zij destijds op Instagram over haar afscheid.

Een echte reden kwam nooit naar buiten. Maar Groot blikt op Instagram wel terug op de periode na haar emotionele en onverwachte boodschap. 'De laatste twee weken waren een waas van emoties, dozen en grote veranderingen. Eén hoofdstuk wordt afgesloten, klaar voor de volgende.'

Oude collega's supporten het nieuwe hoofdstuk

Zij is met haar vriend verhuisd naar een dorpje in Noord-Holland, zo blijkt uit de bijgevoegde foto's. Haar oude teamgenoten Michelle de Jong (inmiddels vertrokken bij Team IKO), Joy Beune en Pien Hersman reageren met hartjes op de fotoreeks. Op de nieuwste story van Groot is te zien dat de woonkamer al helemaal af is.

'Ik vond het niet leuk'

Sportnieuws.nl sprak met Beune over het vertrek van haar goede vriendin. "Ik vond het niet leuk om te horen. Maar het is haar keuze. En als je niet meer 100% gelukkig bent in wat je aan het doen bent, dan is dat de beste keuze. Ik had het moment niet zelf verwacht. Het is super jammer, we zijn nog maar met een klein groepje. We gaan haar wel missen," deelt de topschaatsster.

Beune reageerde destijds al via Instagram op het besluit van Groot: 'Samen zo veel leuke en bijzondere momenten meegemaakt. Je hebt veel voor mij betekend, zowel op als naast het ijs.' Beune en Groot waren schaatscollega's, maar bovenal vriendinnen.