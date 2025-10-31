Nog geen twee maanden nadat hij met Tottenham de Europa League veroverde, besloot doelman Alfie Whiteman te stoppen met voetbal. Inmiddels verdient de 26-jarige zijn brood in een totaal andere sector. Een passie die hij tijdens zijn voetbalcarrière al koesterde. "Mijn teamgenoten noemden mij een hippie."

Whiteman was pas tien jaar oud toen hij bij Tottenham kwam. De Londenaar speelde voor vier Engelse jeugdteams, van vanaf zijn vijftiende. In 2019 werd hij doorgeschoven naar het eerste elftal van Tottenham, maar hij was de derde, soms zelfs vierde keus onder de lat. In totaal kwam de Engelsman slechts acht minuten in actie voor de hoofdmacht.

Door zijn geringe speelminuten besloot Whiteman aan het eind van vorig seizoen, na het winnen van de Europa League, te stoppen. "In het voetbal heb je sowieso een korte carrière, zelfs als je het heel goed doet. Ik wist dat ik niet in het voetbal wilde blijven", vertelt Whiteman nu in gesprek met de Engelse krant The Athletic.

'Mijn teamgenoten noemden mij een hippie'

Toen hij nog een selectiespeler bij Tottenham was, koesterde hij al diverse passies zoals fotografie, filmen en acteren. Hij presenteerde zelfs maandelijks een muziekprogramma op een Londens radiostation.

Hierdoor keken veel mensen in de club raar tegen Whiteman op. "Ik denk dat ik altijd al voelde dat ik een beetje anders was. Mijn teamgenoten, met wie ik goed overweg kon, noemden me een 'hippie'. Zo omschreven ze me. Toen ik achttien was, ontmoette ik mijn ex-vriendin, die model was. Ze was iets ouder dan ik, en haar beste vriend was regisseur. Hij opende mijn ogen voor wat het leven te bieden heeft", zo verteld de oud-doelman.

Afgelopen zomer kreeg Whiteman nog een aanbod van een team uit de Engelse tweede divisie, maar hij had al besloten zijn handschoenen aan de wilgen te hangen. "Ik had andere dingen opgebouwd die me meer enthousiast maakten. Ik voelde gewoon dat ik gelukkiger zou zijn", aldus Whiteman.

'Op een dag, hopelijk een speelfilm'

In de maanden daarna fotografeerde hij voor een Nike-shoot en hielp hij bij het filmen van een documentaire in Noorwegen en Oekraïne. De eindresultaten leverden hem een contract op als professioneel regisseur bij Somesuch, een Londens productiehuis.

"Het plan is om een paar korte films te maken, en op een dag, hopelijk, ook een speelfilm. Maar voor nu wil ik gewoon op de set staan met enkele van de meest getalenteerde mensen in de branche. Er is zoveel te leren", besluit Whiteman.