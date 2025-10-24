De druk op Xavi Simons neemt toe in Londen. De 22-jarige Oranje-international beleeft een wisselvallige start bij Tottenham Hotspur, waar de verwachtingen na zijn miljoenen­transfer torenhoog zijn. Trainer Thomas Frank sprak vrijdag uitgebreid over zijn middenvelder in aanloop naar het duel met Everton.

Simons maakte afgelopen zomer de overstap van RB Leipzig naar Tottenham Hotspur, dat ruim 60 miljoen euro voor hem neertelde. De Londenaren zagen in de Nederlandse middenvelder de ontbrekende schakel op het creatieve middenvel. Iemand die wedstrijden kon openbreken met zijn flair en versnelling.

Maar na een veelbelovende start - een assist bij zijn debuut tegen West Ham – is de glans er wat af. In negen wedstrijden kwam Simons slechts tot één assist, en de Britse media zijn inmiddels kritisch. Voor een speler met zijn reputatie en prijskaartje is de tolerantie in de Premier League klein.

'Hij moet feller worden'

Tijdens de persconferentie van vrijdag liet Thomas Frank duidelijk merken dat hij meer verwacht. "Xavi is nu zeven of acht weken bij ons, wat enerzijds kort is in het voetbal, maar ook lang", zei de Deen. "Ik was onder de indruk van zijn eerste zestig minuten tegen Aston Villa, maar daarna raakte hij wat vermoeid. We verwachten meer intensiteit van hem, maar hij is een speler waar ik in geloof."

De coach benadrukte dat het hem niet om cijfers of statistieken gaat, maar om energie en scherpte. Volgens Frank moet Simons leren om negentig minuten lang de duels aan te gaan en het tempo te blijven bepalen, iets wat vanzelf komt met ritme en gewenning aan het Engelse voetbal.

Overstap naar Bayern ketste op het laatste moment af

Opvallend genoeg had het weinig gescheeld of Simons was helemaal niet in Londen beland. Volgens de Bayern Insider-podcast van Bild lag er in de zomer al een akkoord klaar tussen Bayern München en de Nederlander.

Erevoorzitter Uli Hoeness gooide echter roet in het eten door plots te besluiten dat Bayern alleen nog huurspelers zou aantrekken. Daardoor ketste de transfer af en richtte Simons zich op de Premier League. Bayern huurde uiteindelijk Nicolas Jackson van Chelsea als alternatief.

Belangrijke weken breken aan voor Simons

De komende weken krijgt Simons de kans om zijn reputatie waar te maken. Tottenham speelt tegen Everton, Chelsea, Arsenal en Paris Saint-Germain. Wedstrijden waarin hij zich kan herpakken en laten zien waarom de club zoveel geld voor hem betaalde. Zijn talent staat buiten kijf, maar in Londen moet hij aan de bak. Wie een ster wil zijn, moet het elke week bewijzen. Voor Simons is het moment van de waarheid aangebroken.

