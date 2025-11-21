Zwemlegende Michael Phelps gaat door het stof na een avondje pokeren. Er doken online beelden op van de voormalig olympisch kampioen, waarop hij intiem knuffelt met een bekende influencer. "Hij heeft toch een vrouw?"

Phelps is al sinds 2016 getrouwd met zijn vrouw Nicole Johnson. Ze hebben samen vier kinderen: Boomer (9), Beckett (7), Maverick (6) en Nico (1). Donderdagavond ging de oud-zwemmer erop uit voor een potje poker in Las Vegas, met onder andere toptennisser Taylor Fritz en influencer India Love.

De 23-voudig olympisch kampioen ging viraal met een opmerkelijk moment. Na een plagerige opmerking van Love, die 5,6 miljoen volgers heeft op Instagram, werden ze nogal intiem. "Zie je dit? Ik doe mijn eigen ding. Niemand doet me wat", zei de 29-jarige influencer.

De 40-jarige sportlegende reageerde daarop door zijn armen om haar heen te slaan. "Ja ik zie je", zei hij tegen Love. Het blijft niet bij een korte omhelzing. De twee houden elkaar stevig vast. Het leidt tot veel reacties op sociale media.

"Hij heeft toch een vrouw?", vraagt iemand zich af. "Dit is echt te veel." "Vier kinderen en een vrouw, trouwens", benadrukt iemand anders. "Als mijn man dit zou doen terwijl ik zwanger was zou ik echt woedend zijn." Overigens is Johnson op dit moment niet zwanger. Haar laatste foto op Instagram is wel met een babybuik. Daarin blikt ze terug op de periode waarin ze in verwachting was van jongste zoon Nico.

Michael Phelps was with India Love last night at a celebrity poker tournament pic.twitter.com/l8eoRsLD46 — FearBuck (@FearedBuck) November 20, 2025

Zwemlegende

Phelps is de meest succesvolle olympiër ooit. In 2016 nam hij afscheid van de topsport, met 28 olympische medailles op zak, waarvan 23 goud. Hij heeft inmiddels een metamorfose ondergaan. Zijn korte coupe die hem kenmerkte tijdens zijn zwemcarrière heeft plaatsgemaakt voor een knotje.

