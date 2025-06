Een aantal Bekende Nederlanders (BN'ers) heeft al maanden last van illegale praktijken bij hun huis. Contentmakers die met drones boven hun huizen vliegen en die de beelden daarvan online delen, wekken flinke ergernis. Onder anderen (ex-)voetballers Wout Weghorst en Eljero Elia zijn slachtoffers.

Mag dat zomaar?, is de vraag die Shownieuws stelde aan privacy-expert Vincent Bohre. Die kwam met een duidelijk antwoord. "In principe mag je met drones niet boven woonwijken vliegen. Met lichte drones in principe wel, maar dan nog moet je mensen van tevoren informeren en toestemming vragen als je daadwerkelijk beelden gaat maken van huizen en mensen zelf." De mensen achter de actie en beelden beroepen zich op hun journalistieke plicht en zeggen dat BN'ers, zoals de voetballers, hun privileges opgeven door bekend te zijn.

'Potentieel heel gevaarlijk'

"Zeker als je huizen van BN'ers aan het filmen bent en het wordt bekend waar ze wonen en hoe hun huis er precies uitziet, dan is dat natuulijk inbraakgevoelige informatie, die potentieel heel gevaarlijk kan zijn voor de mensen en hun gezinnen in kwestie", waarschuwt de directeur van Privacy First bij Shownieuws. Niet alleen mensen als Weghorst en Elia zijn de pineut, ook bijvoorbeeld comedians Jandino Asporaat en Najib Amhali zagen hun huis al in detail op sociale media voorbij komen.

'Dit gaat echt tien stappen te ver'

"BN'ers hebben er niet om gevraagd om op deze manier bespied te worden. En zeker niet met drones die zo enorm indringend je huis, tuin en terrein kunnen filmen. Misschien kunnen ze ook bij je naar binnen kijken en gezinsleden en personeel filmen. Daar zit je echt niet op te wachten. Dit gaat echt tien stappen te ver."

Grootse carrière

Elia is al een tijdje gestopt met profvoetbal en leeft weer redelijk in de anonimiteit. Voor Weghorst is dat anders. De spits tekende vorig jaar bij Ajax en was belangrijk als invaller in tal van wedstrijden. Mede dankzij zijn goals vergat Ajax het slechte voorgaande seizoen en werd het tweede achter kampioen PSV in de Eredivisie. Daarmee werd Champions League-voetbal veiliggesteld. Elia (38) speelde zijn meeste wedstrijden voor achtereenvolgens Istanbul Basaksehir, Werder Bremen, FC Twente, Feyenoord en HSV. Ook is hij dertigvoudig international van Oranje.