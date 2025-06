Johan Derksen haalt uit naar bekende Nederlanders: 'Ze misbruiken de ellende van mensen'

Oud-voetballer en tv-persoonlijkheid Johan Derksen heeft weer eens zijn duidelijke mening laten blijken over een aantal BN'ers. Met name misdaadjournalist Alberto Stegeman krijgt er flink van langs. "Ik vind het echt clownesk gedrag van hem."

“Ik heb me ontzettend zitten ergeren aan die Alberto Stegeman”, begint Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo die hij maakt met Henk Kuipers. Het vaste gezicht van Vandaag Inside heeft geen goed woord voor hem over. "Hij doet net of hij een onderzoeksjournalist is, maar het is meer een rotzooitrapper die iets opblaast tot spectaculaire tv."

Stegeman maakt vooral opsporingsprogramma's waarin hij mensen helpt die worden opgelicht. Daarin maakt hij ook regelmatig gebruik van vermommingen. "Ik vind het echt clownesk gedrag van hem, met al die verkleedpartijen", aldus de bromsnor.

Veelbesproken interview

De misdaadjournalist zorgde recent voor opschudding met een interview op de radio. Daarin onthulde hij te weten van een bekende Nederlander die pedofiel is: “Als zou uitlekken wie die man is, dan is dat echt heel erg groot nieuws in Nederland”, zei hij.

Ook die uitspraken kunnen op kritiek rekenen van Derksen. “Hij heeft nu een boek en dan wil hij het een beetje spannend maken, zodat mensen dat boek kopen. Dan denk ik: joh, hij moet een schop onder de kloten hebben."

Maar hij is niet de enige. “We hebben Dennis van der Geest, Ellie Lust, die Stegeman en we hebben ook nog Thijs Zeeman", vult Kuipers aan. Ook zij maken misdaadprogramma's. "Die vier, ik ben heel eerlijk, ik kan er niet naar kijken."

Sensatie

Derksen vindt dat in die programma's vooral gezocht wordt naar sensatie.. “Ze misbruiken de ellende van mensen voor entertainment. Stegeman vind ik eigenlijk de ergste. Hij straalt uit dat hij een hele belangrijke rol heeft om de democratie in Nederland in stand te houden."

“Nou Stegeman, je stelt helemaal geen ruk voor", vervolgt hij. "De zenders geven dit soort dwazen de ruimte om dit soort tv te maken. Er is een doelgroep die dit spektakel leuk vindt, maar ik vind het nooit prettig om met de ellende van anderen vermaak te creëren."