Niek Kimmann kan weer doen wat hij het liefste doet: BMX'en. De olympisch kampioen moest de Zomerspelen van 2024 aan zich voorbij laten gaan vanwege een ontstoken hartspier. Rond die periode werd ook zijn dochtertje Bradi geboren. De kleine uk is inmiddels al anderhalf jaar oud en verschijnt zo nu en dan op de Instagram van Kimmann. Dat levert dit keer hele warme beelden op.

Kimmann kent een haat-liefdeverhouding met de Olympische Spelen. In 2021 won hij op heroïsche wijze goud, nadat hij even daarvoor tijdens een trainingsrit op de olympische baan hard botste met een official. Daar hield hij een breuk in zijn knie aan over, maar toch won hij de titel. De Zomerspelen van Parijs miste hij dus vanwege hartproblemen.

Die kwamen aan het licht nadat hij zich na de WK liet checken, omdat Kimmann zich al langere tijd niet goed voelde. Desondanks startte hij in het Amerikaanse Rock Hill. "Als je dan later hoort dat je een ontstoken hartspier had, dan krab je je wel even achter de oren. Als ik dit van tevoren had geweten, was ik natuurlijk nooit gestart", sprak hij er later over.

Tranen om ontstoken hartspier

Bijna een jaar duurde het voordat Kimmann weer op de BMX-fiets klom. "Geweldig om weer zenuwen te voelen voordat ik van de 8 meter hoge startheuvel afdaalde", schreef de olympisch kampioen van Tokio in mei van dat jaar op Instagram bij een foto. In de tussentijd was zijn dochter Bradi geboren. Zij zag het levenslicht eind september 2024, kort na de Olympische Spelen dus.

In juli kwam hij weer in wedstrijdverband in actie. Hij eindigde op het NK als zevende, ver verwijderd van het eremetaal. Ongewoon voor Kimmann, maar die was al blij dat hij überhaupt weer kon fietsen. "Ik had niet verwacht dat het mij twaalf maanden later nog zo zou raken", zei hij geëmotioneerd. "Ik had zo graag willen meedoen aan de Olympische Spelen van Parijs. Ik heb uiteindelijk tien maanden niets gedaan. De laatste weken was ik zó blij dat ik weer kan doen wat ik altijd het liefst doe: BMX'en."

Aandoenlijk moment met dochtertje

Dat is wat de Nederlander nu nog steeds doet. Daarvoor reist hij stad en land af. De terugkeer is dan iedere keer bijzonder, omdat hij wordt opgewacht door zijn dochtertje Bradi. Kimmann is samen met zijn vriendin Carly, de dochter van BMX-legende Troy Lee. Het stel woont grotendeels in de Verenigde Staten.

Dit keer leverde dat hartverwarmende beelden op. Kimmann deelde een video op zijn Instagram Story waarin zijn dochter met een big smile naar hem toe kwam rennen op de oprit. "Iemand was blij om mij te zien", zette hij erbij. "En omgekeerd."