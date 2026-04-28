Jutta Leerdam leeft sinds begin februari op een roze wolk. Toen won ze haar zo gedroomde olympische gouden medaille op de Olympische Winterspelen in Milaan. Dat vierde ze toen uitbundig met haar verloofde Jake Paul, haar familie én koning Willem-Alexander. De omhelzing met zijne majesteit heeft nog altijd een warme betekenis bij de topschaatsster, die zich "gezegend" voelt.

Koning Willem-Alexander was samen met koningin Máxima en kroonprinses Amalia bij de Winterspelen in Milaan. Daar juichte een deel van het koningshuis de Nederlandse olympische helden massaal toe. Met succes, zo bleek. Leerdam veroverde haar eerste gouden medaille door in de slotrit de snelste tijd van Femke Kok van de borden te rijden. Dat in een olympisch record: 1.12,31.

Innige omhelzing tussen Jutta Leerdam en koning Willem-Alexander

Na afloop vloeiden de tranen over de wangen van Leerdam, wiens kenmerkende eyeliner volledig was uitgelopen. Het feestje werd gevierd met haar familie, maar later ook met onze koning. De twee knuffelden elkaar in al het enthousiasme, terwijl het pas de eerste keer was dat ze elkaar zagen. "Hij is gewoon een superaardige en normale man uiteindelijk", vertelde Leerdam er over.

Het schaatsicoon had geen flauw benul of ze de koning wel mocht aanraken. "Maar dat kon allemaal", sprak ze. Leerdam genoot met volle teugen van de support van Willem-Alexander, Máxima en Amalia. "Het is gewoon een grote familieband met z’n allen: met de sporters, maar zelfs met het Koninklijk Huis."

De knuffel heeft blijkbaar een grote betekenis voor Leerdam. Maandag stofte ze de beelden nog eens af en deelde zij ze op Instagram. "Koningsdag", plaatste ze er als tekst bij, begeleid met vier emoticons: een party popper, een oranje hart, een gouden medaille en de Nederlandse vlag.

De derde slide hieronder bevat de omhelzing:

Broer en zussen in het zonnetje gezet

Tegelijkertijd deelde de Westlandse ook een video van haar broer Kjeld en zussen Merel en Beaudine die haar gouden plak vierden. Die beelden werden namelijk door het Instagramaccount van de Olympische Spelen erop gezet. "Gezegend", schreef Leerdam.

Het is de vraag of haar broer en zussen en koning Willem-Alexander nog vaker voor Leerdam kunnen juichen. Deze zomer hakt ze de knoop door over haar toekomst als schaatsster. "Dan zal ik het zien", vertelde Leerdam in Milaan. "Ik heb nu een supercomplete carrière, dat is één ding dat zeker is. Ik had nog geen olympische titel en nu heb ik die wel", aldus de olympisch kampioene, die de deur wel op een kier liet staan.