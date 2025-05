Gouden olympisch atleet valt op in tv-programma's vanwege looks: 'Ik heb zeker een oogje op jou'

Olympisch 3x3 basketballer Dimeo van der Horst valt op met zijn deelname aan verschillende tv-programma's vanwege zijn 'knappe' looks. De gouden atleet is te zien in het RTL-programma De Verraders (RTL) en was onlangs samen met teamgenoot Worthy de Jong te zien in Dreamschool (NTR). "Zie ik daar mijn toekomstige man?", zei één van de deelnemers direct.

De 3x3 basketballer, die afgelopen zomer nog samen met teamgenoten Worthy de Jong, Jan Driessen en Arvin Slagter een gouden medaille won tijdens het 3x3 basketbaltoernooi van de Spelen in Parijs, is te zien in het huidige seizoen van De Verraders, dat te zien is op Videoland. Let op: dit artikel bevat informatie over de nieuwste aflevering.

3x3 basketballer Dimeo van der Horst en andere oud-topsporters te zien in populair TV-programma RTL heeft de deelnemers voor het nieuwe seizoen van het immens populaire programma De Verraders bekendgemaakt. Onder de kandidaten zitten maar liefst vier (oud-)topsporters, waaronder een atleet die op de meest recente Olympische Spelen nog goud wist te winnen.

De Verraders

In het programma moet een groep BN'ers op zoek naar de drie verraders in hun midden. Overdag kunnen de zogenaamde 'getrouwen' de personen die zij ervan verdenken een verrader te zijn, wegstemmen. Maar in de avond vermoorden de verraders juist één van de getrouwen. Wie er aan het eind overblijft en de verraders ontmaskert wint het programma. Lukt niemand dit, dan winnen de verraders.

Estelle Cruijff (ex van Ruud Gullit) leert 'duistere kant kennen': 'Het is eten of gegeten worden' Estelle Cruijff (46), de ex van topvoetballer Ruud Gullit en dochter van de broer van Johan Cruijff, deed mee aan het televisieprogramma 'De Verraders'. Dat bleek een leerzame ervaring te zijn voor de actrice, presentatrice, model en modeontwerpster.

Estelle Cruijff

Aan de 'Ronde tafel' nemen alle deelnemers dagelijks plaats om één iemand weg te stemmen. Degene met de meeste stemmen moet het programma direct verlaten en vertelt na de stemming of diegene een 'getrouwe' of 'verrader' is. Tijdens de laatste 'Ronde tafel' blijkt dat ook de gouden basketballer door een aantal deelnemers ervan wordt verdacht een verrader te zijn.

Onder andere Estelle Cruijff, die zelf ook geen onbekende is in de sportwereld, verdenkt de basketballer. Cruijff is, zoals haar achternaam al doet vermoeden, familie van overleden voetballegende Johan Cruijf. Ze is zijn nichtje. Ook had de blondine in het verleden een relatie met Badr Hari en met Ruud Gullit, met wie zij twee kinderen heeft: Joëlle en Maxim Gullit. Laatstgenoemde speelde een poosje bij AZ en SC Cambuur.

Verliezer Remy Bonjasky haalde na finale De Verraders geniale grap uit met winnaar: 'Lekker voor je' Het televisieprogramma De Verraders is populair in Nederland. In het spel worden er in een groep BN'ers drie 'verraders' aangewezen, die niet betrapt mogen worden terwijl ze onschuldigen vermoorden. Oud-kickbokskampioen Remy Bonjasky schopte het als onschuldige tot de finale, waarin hij keihard bedrogen werd.

'Te knap'

Cruijff is dan ook één van de deelnemers die de naam van de basketballer opschrijft aan de ronde tafel als persoon die zij uit het programma wil stemmen. "Met pijn in mijn hart," zegt ze erbij. "Want ik vind hem bijna te knap te verbannen." Van der Horst kan die opmerking aan zijn reactie te zien wel waarderen, hij reageert met een subtiel juichend gebaar.

Ook topmodel Kim Feenstra, zelf ook niet onbekend om haar looks, deelt de mening van Cruijff: "Ik ga daar in mee, want, Dimeo, ik heb ook zeker een oogje op jou." Die complimenten, van niet de minste personen, kan de gouden atleet in zijn zak steken.

Gouden 3x3-basketballers hoopten op hereniging in Nederland, maar Dimeo van der Horst kiest noodgedwongen voor ander team Dimeo van der Horst (33) keert terug in Nederland. De 3x3-basketballer, die goud pakte op de Olympische Spelen, gaat bij Team Utrecht spelen. Hij hoopte op een hereniging met zijn Oranje-teamgenoten, maar dat komt er niet van.

Dream School

De Verraders is niet het enige tv-programma waar de 3x3 basketballer opvalt met zijn looks. Onlangs was hij samen met teamgenoot De Jong, die in Parijs het gouden schot loste door in de slotseconden van de finale een 2-punter te scoren, te zien in het programma Dream School.

In dit programma krijgen jongeren die zijn vastgelopen op school en problemen ervaren in het leven, onder begeleiding van onder andere bokslegende Lucia Rijker, een soort tweede kans om nog iets van hun leven te maken. Zij krijgen daarbij les van bekende Nederlanders. De komst van de twee 3x3 basketballers viel wel in de smaak bij één van de vrouwelijke deelnemers: "Zie ik daar mijn toekomstige man? I like this!"