Estelle Cruijff (ex van Ruud Gullit) leert 'duistere kant kennen': 'Het is eten of gegeten worden'

Estelle Cruijff (46), de ex van topvoetballer Ruud Gullit en dochter van de broer van Johan Cruijff, deed mee aan het televisieprogramma 'De Verraders'. Dat bleek een leerzame ervaring te zijn voor de actrice, presentatrice, model en modeontwerpster.

In het programma van RTL worden bekende Nederlanders opgesloten in een kasteel. Enkele deelnemers zijn stiekem aangesteld als verraders. Zij mogen zich niet als zodanig bekendmaken, wat leidt tot het nodige list en bedroeg.

Cruijff concludeert dat ze "haar meest duistere kanten" leerde kennen. "Je komt in een megamindfuck terecht waarin niemand te vertrouwen is. Het gaat er keihard aan toe. En dat is ook niet erg, omdat het een spel is. Het is nooit persoonlijk - dat moet je altijd in je hoofd houden", zegt ze tegen De Telegraaf.

Andere kant

"Je ziet opeens een heel andere kant van mensen", zegt ze over het spel tussen samenwerken en saboteren. "Ik had een paar oude afleveringen teruggekeken. Vooral de interactie tussen de verschillende BN’ers maakt het spel altijd zo leuk. Het is eten of gegeten worden, er zijn geen beperkingen."

Spin

Het nichtje van wijlen Johan Cruijff is dol op schoonmaken en poetsen. Dat maakte haar verblijf in het kasteel ook lastig, want het was er niet overal spic en span.

"Al de eerste avond zag ik een spin in mijn kamer lopen. Ik had ook mijn eigen kussensloop bij me en een roomspray tegen nare geurtjes. Het liefste had ik ook mijn eigen wasmiddel meegenomen, maar ik geloof dat dat niet mocht."

Leeftijd

De dochter van Hennie Cruijff is wel vaker op tv te zien. Zo heeft ze eerder deelgenomen aan het afvalprogramma Dag Eén. De tv-persoonlijkheid zat niet meer lekker in haar vel en besloot daarom het roer om te gooien.

"Op een bepaalde leeftijd merk je gewoon dat alles niet meer gaat zoals het ging en je lichaam niet meer zo vergevingsgezind is zoals het was", schrijft de 46-jarige op Instagram. "Hoe je dan de ‘schade’ hersteld en je ‘cadeaukilootjes’ kwijt raakt, wordt een steeds grotere uitdaging."