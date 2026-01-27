Valentijn Driessen was maandagavond zoals gewoonlijk te gast bij Vandaag Inside, maar voor hem was het een andere avond dan normaal. Dat heeft te maken met het verlies van zijn vader, die altijd naar de uitzendingen keek.

De sportjournalist is vaak op maandag aanwezig in het praatprogramma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp om over het voetbalweekend te praten. Dat deed hij ook deze week, maar na de uitzending sprak hij zich uit over een groot gemis.

Dat deed hij in de rubriek In de Wandelgangen met presentator Genee. "Nog gecondoleerd met je vader", zegt hij tegen Driessen. "Is het oké? Alles met je vader nu het voorbij is?", vraagt hij zich af. De journalist antwoordt dat "het allemaal uitstekend is gegaan".

Zijn vader overleed op 94-jarige leeftijd. "Dat is precies gegaan zoals hij het wilde", aldus Driessen. "Thuis, relatief gezond en oud. 62 jaar heb ik hem meegemaakt."

'Ik zou hem altijd bellen'

Hij keek altijd trouw naar de uitzendingen waarin Driessen te gast was. "Ja, nu zou ik 'm altijd bellen", vervolgt hij. "En dan morgen zou ik altijd langsgaan. Dinsdag ging ik altijd langs. Dus ja, was wel bijzonder."

Dit is dus de eerste week waarin die routine wordt verbroken. "Best gek", merkt Genee op. "Ja, waarschijnlijk wel ja", reageert Driessen, die nogmaals benadrukt dat hij, net als zijn vader, vrede heeft met de manier waarop het is gelopen. "Maar 94, mooier kon gewoon niet. Echt. Hij zou er zelf heel blij mee zijn geweest, met de manier waarop hij is gegaan." Valentijn hoopt dat hij zelf ook die leeftijd mag halen.

Kijkcijfers

Driessen is een graag geziene gast in VI en trekt vaak meer kijkers dan andere gasten in het programma. Mediapersoonlijkheid Tina Nijkamp doopte hem dan ook al eens om tot 'kijkcijferkanon'. Zelf zwakte Driessen die status af. "Maandag is er geen voetbal, dan kijken heel veel uit het voetbal", legde hij eerder uit. "Dus dan zijn de kijkcijfers automatisch beter dan dinsdag en woensdag, dan wordt er weer gevoetbald."