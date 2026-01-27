Ajax heeft negen duels op rij niet meer verloren. Maar zijn daarmee ook de problemen verdwenen in Amsterdam? De mannen van Vandaag Inside schijnen hun licht op de huidige nummer drie van de Eredivisie.

Johan Derksen, vaste gast bij Vandaag Inside, oud-speler en ex-hoofdredacteur van Voetbal International, is geen grote fan van Wout Weghorst. Wat hem betreft is het veelzeggend dat de Ajax-fans zo enthousiast reageerden op de invalbeurt van Weghorst in de wedstrijd tegen Volendam.

"Wat alles over Ajax zegt is dat Wout Weghorst, die eigenlijk nooit een Ajax-shirt zou mogen dragen, met gejuich werd ontvangen toen hij inviel", zegt De Snor in de aflevering van maandag. "Dat geeft de situatie weer."

Kasper Dolberg

Dit seizoen keerde De Deense aanvaller Kasper Dolberg terug bij de Amsterdamse club. De voetbalkenners aan tafel zijn ook vernietigend over hem. 'Het zegt ook alles over de spits die er wél loopt. Die niet scoort, Dolbert", zegt De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen in. "Fred Grim is heel tevreden over hem. Maar waar ben je dan tevreden over?”

René van der Gijp (ex-PSV) zegt: "Toen Ajax voor hem kwam, was het van dat Anderlecht hem wilde behouden. Maar hij moest gewoon weg, hoor. Hij verdiende te veel. Daar waren ze bij Anderlecht ook klaar mee. En daar heb je nog tien miljoen voor betaald." Driessen voegt toe: "Het werd verkocht alsof je een wereldspeler in huis haalt. Maar die haal je helemaal niet in huis."

Fred Grim

Fred Grim was een tevreden trainer na een zakelijke zege van Ajax op FC Volendam (2-0). "We zijn in de tweede helft niet achteruit gaan lopen", zei hij in de perskamer van de Johan Cruijff ArenA. "Dat was het grote verschil met vorige week tegen de Eagles."

"We hebben een jonge ploeg", zei Grim. "De jongens geven heel veel in de eerste helft. Het is ook belangrijk dat je blijft voetballen als tegenstanders opportunistisch gaan spelen."

