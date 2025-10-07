Topgolfer Brooks Koepka en zijn vrouw Jena Sims hebben een groot verdriet moeten verwerken. Het 36-jarige model doet openhartig haar verhaal op Instagram over een recente miskraam. "Geen enkele ouder is hier op voorbereid."

Sims was al vier maanden zwanger toen ze het kindje verloor. "Toen kwamen we erachter dat het hart van de baby was gestopt met kloppen. Het is een rouwproces waar geen enkele ouder op voorbereid is", schrijft ze.

Bij de emotionele tekst heeft ze een aantal foto's tijdens haar zwangerschap geplaatst, zo is er een echo te zien en beelden van de genderrevealparty. Sims en Koepka waren in verwachting van een jongetje.

Het stel heeft samen al een zoon Crew (2). "We zijn er kapot van, maar blijven hoopvol dat we Crew ooit een broertje of zusje kunnen geven." Sims vindt het van groot belang om zich uit te spreken over de situatie, die helaas voor veel koppels herkenbaar is.

"Te vaak wordt er in stilte geleden onder deze omstandigheden. Er moet nog veel werk en onderzoek gedaan worden om vrouwen te begrijpen en steunen in hun gezondheid rondom een zwangerschap", aldus de Amerikaanse. "Als je te maken hebt gehad met het verliezen van een zwangerschap of onvruchtbaarheid, weet dan dat je niet alleen bent."

'Hartverscheurend'

"Tot slot wil ik waardering uitspreken voor de dokters en verpleegsters die dit soort hartverscheurend nieuws moeten brengen, iedere dag weer", besluit Sims. "Het moet de moeilijkste taak van hun werk zijn en jullie hebben ook een plekje in mijn hart."

Koepka en Sims maakten in 2017 publiekelijk bekend dat ze een relatie hebben. De 35-jarige topgolfer ontmoette haar twee jaar eerder op de Masters. Het stel trouwde in 2022 en een jaar later werd hun eerste kind geboren.

Golfcarrière

Koepka is voormalig nummer één van de wereld en heeft in zijn carrière tot dusver vijf majors gewonnen: drie keer de PGA Championship (2018, 2019 en 2023) en twee keer de US Open (2017 en 2018).

Sims schittert ook regelmatig op de golfbaan, maar dan als model. Ze poseert ook vaak in bikini voor Sports Illustrated Swimsuit.