Dirk van Duijvenbode heeft zichzelf moeten resetten na een paar zware maanden. In aanloop naar de eerste ronde van de World Grand Prix, waarin hij Michael van Gerwen treft, spreekt de Nederlandse topdarter openhartig over zijn dieptepunt en moeilijke thuissituatie. Door de problemen is hij 'zeker niet top' op dit moment.

Van Duijvenbode speelt voor de derde keer in vier televisietoernooien dit jaar tegen Van Gerwen. Maar hij zag de drievoudig wereldkampioen de laatste weken steeds beter worden en treft dus niet meer zo'n worstelende Van Gerwen als een paar weken geleden. "Hij zit er een stuk beter in. Hij is nog niet altijd top, maar laat wel het niveau weer zien. Het is niet dezelfde Van Gerwen als op de Matchplay, maar ik moet met mezelf bezig zijn en zorgen dat ik top ben", zegt Van Duijvenbode in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Alle alarmbellen gingen af'

Dat topgevoel moet van ver komen, geeft Van Duijvenbode ruiterlijk toe. Hij zit ook niet in de beste fase van zijn leven, zowel als darter en als kersvers vader van zijn tweede kind. Hij beleefde op de Euro Tour in Boedapest tegen Tom Bissell in de eerste ronde 'een dieptepunt'. "Maar als je weet waar het vandaan komt, kan je er beter mee leven. Die wedstrijd was heel slecht, maar is tegelijkertijd ook heel goed geweest. Alle alarmbellen gingen af en ik ben flink gaan trainen."

Uitdagende thuissituatie

Dat dieptepunt viel samen met een uitdagende thuissituatie. De geboorte van zijn tweede kind in juli levert sindsdien ook problemen op thuis. "Het gaat niet fantastisch met een nieuwe baby. Ze heeft problemen met voeding en huilt veel. Dat maakt het thuis allemaal wat zwaarder en daardoor slaap ik minder. Dat uit zich ook weer in mijn spel. Maar dan is zo'n dramatische wedstrijd (hij verloor in de eerste ronde met 6-5 van nieuwkomer Bissell, red.) goed om te resetten."

'Daar baal ik nog steeds van'

Dat resetten is naar eigen zeggen redelijk gelukt de afgelopen weken. "Ik heb qua voorbereiding al mijn eerste rondes zo aangevlogen als de Grand Prix. En die waren telkens goed, op of boven de 100 gemiddeld. Dus de laatste tijd gaat het aardig, afgelopen weekend was prima", klinkt Van Duijvenbode strijdvaardig. Op de Grand Prix beleefde hij in 2020 zijn doorbraak met het halen van de finale, die hij verloor van Gerwyn Price. "Daar denk ik nog weleens aan en daar baal ik nog steeds van."

'Voor allebei zenuwachtig'

Maar sinds die verloren finale won hij geen wedstrijd meer op de Grand Prix. Nu wacht met Van Gerwen een topspeler op hem in de eerste ronde. "Zo'n kort format (wie het eerst twee sets gewonnen heeft, red.) is zenuwachtig voor ons allebei, maar voor de geplaatste speler misschien net iets meer vanwege de druk. We gaan het zien."

Beluister Darts Draait Door

Ex-profdarter Vincent van der Voort bespreekt in een extra aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door de kansen van de Nederlanders op de World Grand Prix. Diverse namen als Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Gian van Veen bellen in om voor te beschouwen en hun reactie te geven. Beluister de nieuwe aflevering hieronder.