Oud-voetballer en tv-persoonlijkheid Johan Derksen kreeg vorige week een flinke klap te verwerken. Dat vertelt hij vrijdag aan Shownieuws. Zijn geliefde hond Cuby is overleden.

De hond, vernoemd naar de band Cuby + Blizzards, betekende veel voor het vaste gezicht van Vandaag Inside. Het overlijden valt hem dan ook zwaar. Cuby was al oud en moest ingeslapen worden. Een grote verandering voor Derksen, die altijd met zijn hond in bed sliep.

"Hij heeft twaalf jaar tussen ons in gelegen. We moeten er echt aan wennen in bed. Het triootje is afgelopen", zegt hij bij Shownieuws. De bromsnor en zijn vrouw deden alles voor Cuby. "Wij waren een maniakaal echtpaar: de kinderen zijn de deur uit en dan neem je een hond als je met pensioen gaat en dan sla je helemaal door. We hebben hem hartstikke goed verzorgd. Hij heeft een leven gehad, niet te geloven... Maar hij was op."

Voortaan zullen Derksen en zijn vrouw dus weer met zijn tweeën in bed liggen. Derksen is al jaren getrouwd is met Isabelle Pikaar (geboren in 1961, twaalf jaar jonger dan Derksen). Met haar woont hij samen in het Drentse Grollo. Dochter Marieke komt uit het eerste huwelijk van Derksen. Zijn eerste vrouw overleed bij een val van de trap. Zijn tweede huwelijk eindigde in een scheiding.

Merel Ek

Bij Vandaag Inside hadden ze vrijdag echter ook mooi nieuws te melden. Vaste gast Merel Ek is namelijk moeder geworden. "Twee weken geleden geboren: onze lieve Sep. Alles gaat goed!", schrijft ze onder een lieve foto op Instagram, waar ze het handje van haar kersverse zoon vasthoudt. "Dank iedereen voor de lieve berichten en succeswensen. Tot snel!"

Vandaag Inside

De heren van Vandaag Inside zijn momenteel aan het genieten van de zomer, want het populaire programma is bezig aan een zomerstop. Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee worden op maandag 18 augustus weer aan de talkshowtafel verwacht, want dan begint het programma weer. Momenteel dient De Oranjezomer met Johnny de Mol - en later Thomas van Groningen - als vervangend programma.