Vaste Vandaag Inside-bargast Merel Ek is bevallen. Ze verwelkomt haar zoontje Sep. De 30-jarige politiek verslaggeefster deelt het nieuws met een lieve foto op Instagram: "Daar is-ie dan."

Het gezicht van Vandaag Inside en Hart van Nederland verwelkomde haar zoontje al een poosje terug. "Twee weken geleden geboren: onze lieve Sep. Alles gaat goed!", schrijft ze onder de lieve foto, waar ze het handje van haar kersverse zoon vasthoudt. "Dank iedereen voor de lieve berichten en succeswensen. Tot snel!"

Ek deelde afgelopen januari dat ze een zoontje zou krijgen. "M’n broek past dus oprecht niet meer", vertelde ze lachend bij De Oranjewinter. De afgelopen maanden nam ze tijd voor haarzelf en de opkomende bevalling. Ze was niet op televisie te zien, zowel bij Vandaag Inside als De Oranjezomer.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Het is niet bekend wie de vader van Eks zoontje is. De verslaggever is erg gesteld op haar privacy. Ek lijkt met haar nieuwste post te verwijzen naar de post die ze plaatste toen ze - voor enkele maanden - afscheid nam van de televisie. 'Dat was 'm dan!', schreef ze toen. In haar nieuwste post met haar zoontje Sep, schrijft ze: 'Daar is-ie dan!'.

Vaste gast bij Vandaag Inside stopt voorlopig met tv: 'Dat was hem dan' Vandaag Inside is vanaf vandaag officieel niet meer op de buis vanwege de zomerstop van het programma. Johnny de Mol neemt het over met De Oranjezomer. Echter zal een vaste gast van Vandaag Inside voorlopig ook niet op tv zijn: Merel Ek.

Felicitaties

De Vandaag Inside-bargast ontvangt felicitaties van allerlei prominenten uit de televisiewereld. 'Gefeliciteerd, wat leuk!', reageert Eva Jinek. Mede-journalist en ex-Vandaag Inside-gezicht Sam Hagens wenst het koppel veel geluk. Daarnaast ontvangt Ek felicitaties van onder anderen Monica Geuze, zanger Mart Hoogkamer, Lale Gül en Noa Vahle.

Baby van ex-topzwemster Ranomi Kromowidjojo nu al in voetsporen bekende vader: 'Ze heeft ervan genoten' Voormalig topzwemster Ranomi Kromowidjojo heeft woensdag een opvallend moment gedeeld op Instagram. Samen met haar man Ferry Weertman en dochtertje Livia was ze een paar dagen in Portugal, waar iets gebeurde dat direct in het oog springt.

Vandaag Inside

De heren van Vandaag Inside zijn momenteel aan het genieten van de zomer, want het populaire programma is bezig aan een zomerstop. Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee worden op maandag 18 augustus weer aan de talkshowtafel verwacht, want dan begint het programma weer. Momenteel dient De Oranjezomer met Johnny de Mol - en later Thomas van Groningen - als vervangend programma.