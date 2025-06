Oud-voetballer Johan Derksen heeft gereageerd op de woorden van voormalig Vandaag Inside-tafelgast Olcay Gulsen. De 76-jarige is erg fel vindt dat de 'golddigger' niet meer in praatprogramma's zou mogen aanschuiven.

Gulsen was in het verleden regelmatig te zien bij VI, maar is daar inmiddels al een tijd niet meer te zien. Ze schuift nu weleens aan in De Oranjezomer, dat het programma van Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee vervangt in de zomerstop.

"Ik heb me vooral geërgerd aan Olcay Gulsen die daar zit te kwekken en zegt dat Vandaag Inside een beetje een saai programma is, want het is te rechts", zegt De Bromsnor. De 44-jarige onderneemster en tv-persoonlijkeid liet in gesprek met Weekend weten waarom ze niet meer aan tafel zit bij VI.

Ander geluid

"Ik heb een heel ander geluid dan je daar hoort aan tafel en kan me voorstellen dat dat lastig is voor de VI-kijker", waren de woorden van Gulsen. "Zij denken conservatiever en rechtser, dat is gewoon een feit. En dat is oké, maar dat matcht niet altijd met mijn denkbeelden."

Derksen reageert fel. "Dan denk ik: juffouw Gulsen, wat wil je nou eigenlijk? Kijk, ik wil haar eigenlijk niet aan tafel hebben omdat ze Wierd Duk heeft neergezet als racist. Dus als Wierd weer terugkeert, dan kunnen de mensen concluderen: die gasten hebben een racist aan tafel", zegt hij in zijn podcast Groeten uit Grolloo.

Onbegrijpelijk

Hij vindt zelfs dat ze in geen enkel praatprogramma zou moeten aanschuiven. "Onbegrijpelijk dat de eindredactie, dat is dezelfde als die van De Oranjezomer, het toestaat dat juffrouw golddigger - die eventjes langskomt en de topjournalist van De Telegraaf als racist neerzet - zonder excuses zomaar mag blijven zitten."

"Dan denk ik: zó ga je niet met je mensen om. Iemand die dát zegt, die kun je niet meer in het programma toestaan, maar ze zit daar keer op keer weer keurig te babbelen. Het is allemaal prietpraat, er komt niks uit", vindt hij. "Misschien is dat links, dat ik het niet begrijp. Maar wij zijn inderdaad een talkshow met een rechts geluid, dat wil ik in ieder geval zo houden."