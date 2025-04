Grote sterren stelen de show bij historische bokswedstrijd

In het Tottenham Hotspur Stadium kwamen zaterdagavond meer dan 65.000 fans samen voor de beladen bokswedstrijd tussen Chris Eubank Jr. en Conor Benn. Het spektakel trok niet alleen de aandacht van boksliefhebbers, maar ook van talloze beroemdheden uit de sport-, film- en muziekwereld. Zij zagen van dichtbij hoe een historische avond zich ontvouwde.

Chris Eubank Jr. en Conor Benn maakten er een ware titanenstrijd van. Twaalf ronden lang vochten de Britten op het scherpst van de snede, onder het toeziend oog van een uitzinnig stadion. Uiteindelijk trok Eubank Jr. aan het langste eind via een unanieme beslissing. Een overwinning die hij echter niet zonder kleerscheuren behaalde: door een flinke zwelling rond zijn oog moest hij direct na afloop naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Gruwelijke blessure bij beladen bokspartij: winnaar na gevecht naar het ziekenhuis Chris Eubank Jr. kon zijn zege in de historische bokswedstrijd tegen Conor Benn niet vieren. De Britse bokser liep tijdens het gevecht ernstige verwondingen op en werd direct na afloop met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Bekende gezichten langs de ring

Naast het spektakel in de ring was er ook volop aandacht voor de sterren op de tribunes. Aston Villa-aanvaller Marcus Rashford volgde de actie vanaf de eerste rij, ontspannen gekleed in een zwart Louis Vuitton-bomberjack en met zonnebril op. Iets verderop zaten Arsenal-middenvelder Declan Rice en Aston Villa-spits Ollie Watkins gebroederlijk naast elkaar, genietend van het gevecht.

Ook tv-ster Maya Jama, bekend van Love Island en vriendin van Manchester City-verdediger Ruben Dias, liet zich zien. Hollywoodacteur Idris Elba en sterrenchef Gordon Ramsay voegden nog extra glans toe aan de indrukwekkende gastenlijst. Elba sprak vooraf zijn steun uit voor Benn, maar moest uiteindelijk toezien hoe Eubank Jr. de overwinning pakte.

Verrassende verzoening tussen vader en zoon

De grootste verrassing van de avond kwam echter uit onverwachte hoek. Chris Eubank Sr., die jarenlang ruzie had met zijn zoon, verscheen tot ieders verbazing toch in het stadion. De voormalige wereldkampioen had eerder nog publiekelijk aangegeven dat hij vanwege spanningen hun relatie op afstand wilde houden en niet van plan was aanwezig te zijn.

Vriendin van Rico Verhoeven deelt beelden van 'exclusief Koningsdagfeest': 'What a wauwie' Naomy van Beem, de vriendin van Rico Verhoeven, gaf op Instagram een exclusief kijkje bij het Koningsdagfeest waar zij en de kickbokser aanwezig waren. In Amsterdam vierden ze de dag in stijl, met Martin Garrix achter de draaitafels en natuurlijk alles in oranje sferen.

Toch besloot hij op het laatste moment anders. Kort voor het gevecht sprak hij in tranen zijn liefde uit voor Eubank Jr., live voor de camera's van Sky Sports. Een bijzonder en emotioneel moment, dat even de zware familiegeschiedenis naar de achtergrond duwde en de avond een extra bijzondere lading gaf.