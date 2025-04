Gehate Wesley Sneijder reageert op storm van kritiek: 'Daar heeft niemand op gelet'

Wesley Sneijder wilde maandagavond nog één keer reageren op zijn overal opgepakte uitspraken tijdens Arsenal - Real Madrid vorige week. In het praatprogramma Rondo op Ziggo Sport vertelde de ex-topvoetballer wat hem allemaal werd verweten nadat hij de rake vrije trappen van Declan Rice in de kwartfinale had bekritiseerd.

Sneijder mocht meteen zijn zegje doen en oogde geagiteerd. Hij wilde graag iets rechtzetten en uitleggen waar zijn mening vandaan kwam. "Nu lijkt het alsof ik het die jongen niet gun. Maar ik gun het hem van harte. Ik gun hem ook dat tweede doelpunt, geweldig. Nog nooit een vrije trap gemaakt en dan in zo'n wedstrijd op zo'n podium. Twee fantastisch genomen vrije trappen, maar..."

Oud-topvoetballer Wesley Sneijder trekt opmerkelijke conclusie: 'Dit is héél makkelijk' Declan Rice stal de show bij Arsenal - Real Madrid (3-0) met twee magistrale vrije trappen, maar Ziggo Sport-analist Wesley Sneijder legt de schuld tot tweemaal toe bij Real-doelman Thibaut Courtois. "Ja doei, dan ben je weg...", stelt de oud-international van Oranje.

'Vertekend beeld'

Vervolgens loopt de recordinternational van Oranje richting het scherm waar zijn hoofd vol op de voorpagina van de Britse tabloid The Sun staat afgebeeld. Daar probeert hij uit te leggen waar zijn kritiek vandaan komt. Hij begint over de muur van Real Madrid, die niet goed staat. Youri Mulder, die ook aan tafel zit bij Rondo, springt meteen bij door te zeggen dat hij ook meteen ziet dat zelfs voor de linksbenige Martin Odegaard die muur niet goed staat opgesteld. "Dat is vertekend beeld", vindt Sneijder.

Kritische Wesley Sneijder krijgt haatreacties: 'Neem aan dat dit reden is voor ontslag' Wesley Sneijder was niet zo enthousiast over de twee rake vrije trappen van Arsenal-middenvelder Declan Rice in de Champions League-kwartfinale tegen Real Madrid. De Nederlandse analist en oud-voetballer gaf vooral Real-keeper Thibaut Courtois en de muur de schuld. Wat Rice deed was 'niet zo speciaal' volgens hem. Kijkers van Ziggo Sport gingen los over de oud-international.

Kritiek op Courtois

De voormalig middenvelder van Real Madrid, Ajax en Inter geeft nog altijd keeper Thibault Courtois de schuld van de twee goals van Rice. "Hij staat eigenlijk ook al te veel in het midden, hè", wijst Sneijder naar de lange Belg onder de lat. "Een keeper moet altijd zijn eigen hoek afschermen en vertrouwen op zijn muur. Hij verwacht 'm dus al eigenlijk in die hoek. En dan komt het volgende. Hij wordt genomen..."

Riskante verkleedpartij van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder: 'Ruud Gullit is er ook' Wesley Sneijder heeft zichzelf op niet al te verfijnde manier vermomd. De Oranje-recordinternational deed met een knipoog richting collega Ruud Gullit een petje op met nep rastahaar.

'Had 'm met één hand kunnen pakken'

De rake vrije trap van Rice in de kruising komt voorbij en Sneijder benadrukt nog maar eens hoe fantastisch die bal binnenvliegt. "De juiste snelheid en richting. Daar totaal geen commentaar op. Maar ik heb wel commentaar op het hupje van Courtois. Hij gokt erop dat hij over de muur in de korte hoek wordt geschoten. We klappen allemaal als hij 'm dan daar in de winkelhaak schiet. Als hij was blijven staan en die andere hoek iets meer had beschermd, Met zijn lengte... Dan had hij 'm met één hand kunnen pakken."

'Daar mag hij nooit in'

Volgens Sneijder gaat het dus allemaal fout bij het hupje van Courtois op het moment dat Rice de bal raakt. "Daar heeft niemand op gelet. Hij is weg. Boem, hupje, dan ben je weg. Ik zou eigenlijk met keepers willen praten, in deze situatie. Die hoek moet altijd voor de keeper zijn. Daar mag hij nooit in. Nogmaals: het is een geweldige vrije trap. Ik kraak het niet af, ik vind het geweldig voor die jongen. Maar je krijgt discussies, daar zitten we voor om dat te analyeren en dat doe ik bij dat doelpunt."

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.