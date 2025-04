Vriendin van Rico Verhoeven deelt beelden van 'exclusief Koningsdagfeest': 'What a wauwie'

Naomy van Beem, de vriendin van Rico Verhoeven, gaf op Instagram een exclusief kijkje bij het Koningsdagfeest waar zij en de kickbokser aanwezig waren. In Amsterdam vierden ze de dag in stijl, met Martin Garrix achter de draaitafels en natuurlijk alles in oranje sferen.

Van Beem trapte haar Koningsdag af met beelden op Instagram Stories waarop te zien is hoe zij en Verhoeven stonden te wachten op hun vervoer. "Waiting for our pick up", schreef ze erbij. Niet veel later kwam de feestboot, compleet versierd met oranje slingers en harde beats, hen ophalen om door de Amsterdamse grachten te varen.

Aan boord werden ze goed verzorgd: Van Beem liet zien hoe er heerlijke wraps, broodjes en andere lekkernijen voor hen klaarstonden. De sfeer zat er meteen lekker in terwijl de boot richting de feestlocatie voer door de Amsterdamse grachten.

Oranje vibes en Martin Garrix

Eenmaal aangekomen bij het exclusieve feestje deelde de ondernemer en personal trainer meer beelden. Ze liet onder andere de DJ booth van Martin Garrix zien, die daar later plaats zou nemen om het feest écht los te laten barsten. Ook gaf ze een indruk van de aankleding: tafels vol lekkernijen, allemaal in de stijl en het logo van Garrix, die eigenlijk Martijn Garritsen heet.

Alle lekkernijen die Martin Garrix geheel in eigen stijl aan zijn gasten voorschotelt. ©Instagram

Groot feest barst los

Van Beem liet vervolgens weten dat het tijd was voor het tweede deel van het feest. In een prachtige zwarte outfit, met Verhoeven op de achtergrond, kondigde ze aan dat het feest nog lang niet voorbij was. Niet veel later gingen de handen in de lucht tijdens een optreden van Garrix, gevolgd door een spectaculaire vuurwerkshow die in heel Amsterdam te zien was.

Lando Norris ontbreekt en titelgevecht

Vorig jaar was ook Formule 1-coureur Lando Norris van de partij tijdens het Koningsdagfeest met Martin Garrix. Dat liep niet helemaal goed af: Norris dronk per ongeluk uit een kapot glas, raakte gewond en hield er zelfs een litteken op zijn neus aan over. Dit jaar sloeg hij het feest over. "Het is één van de mooiste dagen van mijn leven geweest, maar ik kan dit soort dingen nu niet veroorloven", zei de McLaren-coureur. "Ik ga naar huis om te trainen, dus no fun for me."

Ook voor Verhoeven is het feesten maar van korte duur, want er wacht weer serieus werk. Op 14 juni verdedigt hij zijn wereldtitel tijdens Glory 100 in Rotterdam Ahoy. Daar neemt hij het op tegen de Rus Artem Vakhitov, voormalig kampioen in het lichtzwaargewicht. Voor Verhoeven wordt het zijn dertiende titelverdediging sinds hij in 2014 de King of Kickboxing werd. In december 2024 verdedigde hij zijn titel nog met succes tegen landgenoot Levi Rigters.