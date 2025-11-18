Topvoetballer Marco Asensio was afgelopen zondag terug in het Bernabéu in Madrid voor een bijzondere sportwedstrijd. Daar beleefde de halve Nederlander een reünie met zijn oude iconische trainer en maakte hij zijn nieuwe liefde openbaar, nadat zijn vorige huwelijk al snel sneuvelde.

In het spiksplinternieuwe Bernabéu werd afgelopen zondag geen voetbalwedstrijd van Real Madrid gehouden, maar een NFL-wedstrijd tussen Washington Commanders en Miami Dolphins. Het evenement trok veel bekende gasten aan, waaronder Asensio.

Nieuwe liefde na kort huwelijk

De voetballer, die inmiddels bij Fenerbahçe speelt, werd tijdens de American football-wedstrijd vergezeld door zijn nieuwe liefde: de Spaanse influencer Lavinia Leon. Aan het begin van de zomer doken er al beelden op van het stel op een jacht, maar door beiden werd er toen nog geen relatie bevestigd. In Madrid was het koppel afgelopen zondag onafscheidelijk en Leon reageerde met drie hartjes op de Instagram-post van Asensio, wat sterk suggereert dat het officieel is tussen de twee.

Leon is zeker niet de eerste geliefde van de 29-jarige Asensio. Kort hiervoor was de Spaanse buitenspeler zelfs getrouwd. Maar zijn huwelijk met Sandra Garal hield niet lang stand. Na elkaar in juli 2023 het ja-woord gegeven te hebben, ondertekenden ze nog geen jaar later al de scheidingspapieren.

Hoog bezoek

Bij het NFL-evenement in Madrid waren nog veel meer voetbalgrootheden aanwezig. Zo was Zinedine Zidane ook van de partij. Op beelden was te zien de 53-jarige trainer, die op het moment op zoek is naar een club, uitgebreid aan het kletsen was met zijn voormalige pupil Asensio.

Loopbaan van halve Nederlander op een zijspoor

Het is voor velen al bekend dat Asensio half-Nederlands is. Maar hoe zat het nou ook alweer? De topvoetballer heeft een Spaanse vader en een Nederlandse moeder. Ondanks dat hij in Spanje is opgegroeid, had Asensio kunnen uitkomen voor het Nederlands elftal. Er is zelfs een filmpje waarop te horen is dat hij in gebrekkig Nederlands aan het praten is met zijn oma. De moeder van Asensio is overigens al enkele jaren geleden overleden.

Ooit was Asensio hét toptalent bij Real Madrid. Zo won hij met De Koninklijke viermaal de Champions League. Toch wist Asensio nooit echt zijn belofte in te lossen. Na een overstap naar PSG en huurperiode bij Aston Villa, staat zijn loopbaan inmiddels op een zijspoor bij Fenerbahçe. Bij de Turkse club maakte de Spanjaard dit seizoen vier doelpunten.