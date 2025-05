Schaatsicoon Jutta Leerdam kan eigenschap onmogelijk verbergen voor Jake Paul: 'Hij vergeet het nooit'

Jutta Leerdam deelt al sinds jaar en dag bijzonder veel van haar leven. Dat is bij de schaatsster zeker niet minder geworden sinds ze een relatie heeft met de bekende Amerikaan Jake Paul. In een recente TikTok laat Leerdam weten welke vraag ze veelvuldig aan Paul stelt.

Dat doet ze met een audiofragment dat al duizenden keren is gebruikt. Leerdam is natuurlijk een Nederlandse en de Engelse taal spreekt ze dus niet zo vloeiend als Paul en de rest van haar schoonfamilie. Via TikTok springt ze daar gevat op in.

Verwarring bij schoonfamilie

"Ik, nadat ik hem vraag of hij soms vergeet dat ik Engels mijn moedertaal is", zo schrijft Leerdam terwijl ze de camera op haarzelf richt. In het bijschrift geeft ze meteen antwoord op de tekst. "Hij vergeet het nooit."

Dat kan misschien ook komen door het Engelse vocabulaire van Leerdam. Vorige maand zorgde ze bijvoorbeeld voor verwarring bij de schoonfamilie door een Nederlandse uitspraak letterijk te vertalen naar het Engels.

Leerdam is inmiddels bezig met de voorbereidingen op misschien wel haar belangrijkste schaatsjaar uit haar carrière. De 26-jarige topschaatsster uit Friesland wil zich aan het eind van dit kalenderjaar plaatsen voor de Olympische Winterspelen. In Milaan wil ze in februari namelijk de prijs pakken die ze nog niet binnen heeft: olympisch goud.

Laatste Olympische Spelen voor Leerdam

Op de vorige Spelen in 2022 pakte ze op 'haar' 1000 meter de zilveren plak achter Miho Takagi. En voor Leerdam wordt Milaan ook haar laatste kans op olympisch goud. Ze gaf namelijk te kennen niet nog een olympische cyclus door te gaan. Dat houdt simpelweg in dat Leerdam sowieso niet deelneemt aan de Spelen van 2030 en dus voor haar laatste kans op goud gaat.

Verloving met Jake Paul

Eerder dit jaar won ze goud (teamsprint), zilver (500 meter) en brons (1000 meter) op de WK afstanden in Hamar. Daarna vierde ze vakantie met haar geliefde Jake Paul. Hij verraste haar tijdens haar vrije weken door haar op het eiland St. Lucia ten huwelijk te vragen. De twee zijn inmiddels twee maanden verloofd. Paul hintte al meermaals op het feit dat hij snel kinderen met haar wil.

Belangrijke wedstrijden voor Jutta Leerdam

Momenteel is Leerdam druk aan het trainen. Net als alle andere schaatsers is de voorbereiding echt begonnen. De eerste wedstrijden zijn echter nog ver weg. Vanaf 31 oktober vinden in Heerenveen de NK afstanden plaats. Het Olympisch Kwalificatie Toernooi staat gepland voro 26 tot en met 30 december. Pas dan weten Leerdam en co of ze vanaf 6 februari mogen schitteren op de Olympische Spelen.