Verhitte Jake Paul scheldt twee wereldkampioenen de huid vol: 'Dat zei ik!'

Jake Paul had woensdag tijdens een persconferentie voor zijn volgende gevecht aan de stok met zijn tegenstander en diens vader. Julio César Chávez (62), een vroegere bokskampioen, was niet onder de indruk van het gevecht tussen Paul en Mike Tyson.

De verloofde van Jutta Leerdam stond in november van 2024 tegenover de legendarische Tyson, maar de voormalig bokser is inmiddels 58 jaar en kon dus niet meer de gewenste tegenstand bieden. Dat zag César Chávez, vader van de komende tegenstander van Paul, ook: "Ik denk dat ik nog meer weerstand had geboden. Hij heeft het hele gevecht niet één keer teruggeslagen!"

De Mexicaanse bokser werd in zijn carrière zes keer wereldkampioen in drie gewichtsklasses. Nu is hij vooral mee met Julio César Chávez Jr, een inmiddels 39-jarige bokser die ruim tien jaar geleden wereldkampioen was in het middengewicht. "Hij heeft nog nooit tegen een bokser als mijn zoon gevochten", zei Chávez Sr over Paul.

Zorgzame Jutta Leerdam kalmeert vriend Jake Paul: 'Dat zit gewoon in me' Jake Paul, de vriend van topschaatsster Jutta Leerdam, staat bekend om zijn vreemde uitspattingen op sociale media en in de boksring. Maar bij de Nederlandse is hij een totaal ander mens. Dat heeft alles te maken met het zorgzame karakter van Leerdam, én haar moeder.

'In een meme veranderen'

Paul beloofde Junior 'in een nieuwe meme te veranderen, waardoor je met je handen in het haar zal zitten en opnieuw een teleurstelling ziet in je zoon'. Maar de vader van César Chávez Jr spreekt niet zo goed Engels, dus vroeg hij aan zijn zoon om een vertaling. Dat hoorde Paul ook, die snel aanvulde: "F*cking puta, zei ik. Je bent een f*cking puta." Ofwel: een Spaans scheldwoord wat kan worden opgevat als klootzak of hoer.

De rest van de persconferentie verliep een stuk rustiger. De twee staan tegenover elkaar op 28 juni in Californië. Paul heeft een record van elf overwinningen (7 KO's) en één nederlaag, zijn tegenstander vocht al een stuk vaker: 54 zeges (34 KO's), zes nederlagen en één keer onbeslist. Chávez is officieel de tweede voormalig wereldkampioen tegen wie Paul vecht, na Tyson.

Schaatsicoon Jutta Leerdam kan eigenschap onmogelijk verbergen voor Jake Paul: 'Hij vergeet het nooit' Jutta Leerdam deelt al sinds jaar en dag bijzonder veel van haar leven. Dat is bij de schaatsster zeker niet minder geworden sinds ze een relatie heeft met de bekende Amerikaan Jake Paul. In een recente TikTok laat Leerdam weten welke vraag ze veelvuldig aan Paul stelt.

Volop in voorbereiding

El Gallo De Dorado heeft alle tijd om zich optimaal voor te bereiden op het gevecht, want Leerdam is teruggekeerd uit Puerto Rico om zichzelf klaar te stomen voor haar o zo belangrijke schaatsseizoen. De Nederlandse topsprintster gaat vol voor goud op de 1000 meter bij de Olympische Winterspelen, waarna ze met Paul aan kinderen wil beginnen. De bokser hoopt in 2026 wereldkampioen te worden in zijn sport.