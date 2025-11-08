Heugelijk nieuws vanuit Brazilië voor Kelly Piquet, de vriendin van Formule 1-coureur Max Verstappen. Haar broer Nelson Jr maakte vrijdag bekend dat hij vader is geworden van een dochtertje. "Mama en papa houden zoveel van jou."

"Welkom in de wereld Vida", schrijven Nelson Piquet Jr en zijn vrouw Patsy Zurita op Instagram bij een foto met het pasgeboren meisje. De twee zijn dolgelukkig als kersverse ouders. "Mama en papa houden zoveel van jou. Moge God je altijd zegenen en beschermen."

"Ons hart zit vol hier. Bedankt voor het vastleggen van dit moment", vervolgen ze over de foto vanuit het kraambed. Het stel krijgt veel liefdevolle reacties. Ook Kelly is blij met het hartverwarmende nieuws. "Tante houd zoveel van jou", schrijft zij aan de kleine Vida.

Familie Piquet

De familie Piquet is dus weer een beetje uitgebreid. Kelly heeft naast haar broer Nelson Jr ook nog een zus, Julia. Zij hebben alledrie een Nederlandse moeder: Sylvia Tamsma. Vader Nelson, drievoudig F1-wereldkampioen, heeft ook nog kinderen met andere vrouwen.

De oudste is Geraldo (47), die de oud-coureur met zijn eerste vrouw kreeg. Met Tamsma kreeg hij nog een zoon: Nelson Jr. (39). Daarna volgde Laszlo (36), zijn moeder is Katherin Valentin. Enkele maanden later werd Kelly (36) geboren. Zij is weer de dochter van Tamsma, net als Julia (32). Met zijn huidige vrouw kreeg Nelson nog twee zoons: Pedro (26) en Marco (25).

Grand Prix Brazilië

Voor Max Verstappen is de Grand Prix van Brazilië dit weekend ook extra speciaal, vanwege zijn Braziliaanse schoonfamilie. Hij heeft de punten hard nodig om nog mee te doen in de strijd om de wereldtitel.

Vorig jaar kon de Nederlander profiteren van de regen in Sao Paulo. Hij begon in Brazilië op de zeventiende plaats en leek geen rol van betekenis te gaan spelen. Dat was echter buiten de exceptionele kwaliteiten van de Nederlander gerekend, die iedereen voorbij vloog op de natte baan. Hij won de race en later het wereldkampioenschap. 'Een van de beste races in de moderne tijd van de Formule 1', schreef ESPN daarover.