Max Verstappen vertoeft momenteel in Brazilië, voor de grand prix aldaar. De Nederlander doet nog mee in de strijd om de wereldtitel, maar dat wordt een behoorlijk pittige klus. Het wereldkampioenschap is ook niet het enige waar Verstappen aan werkt. Volgens zijn vriendin Kelly Piquet zijn ze druk met een verhuizing.

Sinds zijn zeventiende woont Verstappen al in het belastingparadijs Monaco. Hij bezit daar een appartement met Piquet, dochter Lily en bonusdochter Penelope. Volgens berichten moet de Nederlander maandelijks 15.000 euro aftikken voor het optrekje aan de Middellandse Zee. Bijkomend voordeel voor Verstappen is dat er een helikopterhaven op loopafstand is, waardoor hij snel naar het vliegveld van Nice kan. Daar staat zijn privéjet immers gestald, die hem heel de wereld over vliegt.

Familie Verstappen-Piquet aan het verhuizen

Veel F1-coureurs wonen in Monaco, maar het is de vraag of Verstappen er nog lang blijft. De Nederlander werd in het voorjaar voor het eerst vader van een dochter. Omdat Piquet al een kind had uit een eerdere relatie met voormalig coureur Daniil Kvyat bestaat het huishouden inmiddels uit vier. Ondanks een woonoppervlakte van 180 vierkante meter is het passen en meten. En met Verstappens portemonnee valt er zeker uit te breiden.

In augustus werd duidelijk dat Verstappen en Piquet een stuk land hadden gekocht in het Portugese Pinheirinho Comporta. Dat meldde Daily Mail destijds. Op een padelevent in Miami sprak de Braziliaanse er over. "Het is een jaar van vele veranderingen", zei ze tegen ¡HOLA!. "Ik kreeg mijn tweede baby, ik ben aan het verhuizen. Een veeleisend jaar, maar ik ben erg gelukkig", aldus de vriendin van Verstappen.

Vijf jaar samen

Ook blikte de Braziliaanse terug op hun vijfjarig jubileum. " Het is bijzonder om te zien hoe de tijd vliegt. We zitten in een fantastische periode en het is fijn om van die momenten te genieten en die mijlpalen te vieren", verzekerde ze.

Grand Prix van Brazilië

Verstappen is momenteel in São Paulo voor de Grand Prix van Brazilië. Een soort thuisrace voor hem, gezien de afkomst van zijn vriendin. Het is onduidelijk of Piquet aanwezig zal zijn tijdens het raceweekend.