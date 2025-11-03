Max Verstappen komt zondag in actie op een circuit dat voor hem heel bijzonder is. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 wil voor een nieuwe stunt zorgen bij de Grand Prix van Brazilië, om zo de strijd om de wereldtitel nog spannender te maken. Lees hier hoe laat je moet inschakelen bij de GP.

Verstappen en Brazilië hebben een lange geschiedenis samen. Bij zijn tweede bezoek aan Interlagos, in 2016, zette hij een fenomenale race neer. In de regen reed hij door wat bizarre inhaalacties én reddingen naar de derde plek. De Nederlander wordt nog altijd geroemd om zijn ongelooflijke prestatie op 19-jarige leeftijd.

Vervolgens leek hij in 2018 voor het eerst te winnen in São Paulo, tot Esteban Ocon zich ermee ging bemoeien. De Fransman reed op een rondje achterstand en wilde Verstappen weer inhalen, maar de twee kwamen tot een botsing. De Red Bull-coureur verloor zo de leiding van de race. Na afloop ging hij verhaal halen bij Ocon en deelde een paar duwtjes uit.

Regen biedt hoop voor titelstrijd

In 2019 won Verstappen voor het eerst, maar zijn overwinning van 2024 later zal bij veel mensen nog veel beter in het geheugen gegrift staan. Daarin reed Verstappen vanaf P17 naar de zege, wederom in de regen. Goed nieuws: het lijkt dit weekend wéér te gaan regenen op het circuit.

Met nog vier raceweekenden te gaan staat Verstappen 36 en 35 punten achter op Lando Norris en Oscar Piastri. Omdat er in Brazilië ook nog een sprintrace op het programma staat, kan hij in theorie 33 punten inlopen. Dan moet hij wel de sprintrace (acht punten) en de echte race (25 punten) winnen, terwijl de McLaren-coureurs beide keren buiten de punten moeten eindigen.

Tijdschema GP Brazilië F1

Vrijdag 7 november

Eerste vrije training: 15.30 uur - 16.30 uur

Sprintkwalificatie: 19.30 uur - 20.14 uur



Zaterdag 8 november

Sprintrace: 15.00 uur - 16.00 uur

Kwalificatie: 19.00 uur - 20.00 uur



Zondag 9 november

Race: 18.00 uur - 20.00 uur

Prachtig weekend achter de rug

Verstappen, die een relatie heeft met het Braziliaanse model Kelly Piquet, heeft een prachtig weekend met zijn vriendin achter de rug. Op 1 november van dit jaar waren zij niet alleen vijf jaar samen, maar werd ook dochter Lily een half jaar oud. Vorig jaar op 1 november kwam het stel erachter dat zij een dochter kregen.