Hartverwarmende boodschap Sylvie Meis voor jarige Damián van der Vaart: 'Werkelijk inspirerend'

Damián van der Vaart vierde deze week zijn achttienjarige verjaardag. Officieel volwassen dus. Moeder Sylvie Meis stond ook stil bij de mijlpaal. Via Instagram deelde ze een reeks foto's van haar en Damián. "Gelukkige achttienjarige verjaardag aan mijn geweldige zoon", zette ze erbij.

"Ik ben meer dan trots op de fantastische jongeman die jij bent geworden, Dami", schreef ze verder met een hartje erachter. "Je toewijding aan je vak, het nastreven van je dromen om profvoetbal te spelen, is werkelijk inspirerend. Maar wat mij nog trotser maakt, is de vriendelijke en liefdevolle persoon die je bent geworden", aldus een trotse moeder.

Damián van der Vaart mag 'blijven werken aan droom': Sylvie Meis reageert trots Damián van der Vaart heeft zijn contract verlengd bij Ajax. Daarmee gaat hij zijn vader Rafael achterna. Ook zijn moeder, model Sylvie Meis, is trots.

Nog meer mooie woorden

"Je hart is vol mededogen en empathie, en je brengt vreugde voor iedereen om je heen. Je bent nu officieel volwassen en wil dat je weet dat ik er bij elke stap voor je ben", ging Sylvie Meis verder. "En hoewel je lengte anders doet vermoeden, zul je altijd mijn kleine jongen blijven, wat er ook gebeurt. Ik hou meer van je dan woorden kunnen uitdrukken." Zoon Damián van der Vaart reageerde eronder met drie hartjes.

Meis deelde een reeks foto's. Van Damián in het shirt van Ajax, de club waar hij in de jeugdopleiding voetbalt. Maar ook van haar zoon toen die nog klein was in een shirt van het Nederlands elftal en eentje in Estadio Santiago Bernabéu, waar zijn vader toen voetbalde.

Langer verblijf bij Ajax

Van der Vaart junior verlengde onlangs zijn contract bij Ajax. In september 2023 werd hij opgenomen in de jeugdopleiding van de Amsterdammers, nadat hij overkwam van het Deense Esbjerg fB. Die verbintenis werd onlangs verlengd tot medio 2025. "Gelukkig dat mijn club mijn contract heeft verlengd", schreef Van der Vaart destijds op Instagram. "Nu kan ik blijven werken aan mijn droom."