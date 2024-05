Sylvie Meis deelt privéfoto's met zoon Damian van der Vaart voor Moederdag: 'Mijn grootste zegen'

Sylvie Meis deelde zondag op Moederdag een reeks foto's van haar en haar zoon Damian. De jeugdvoetballer van Ajax - en zoon van Rafael van der Vaart - is 'de grootste zegen uit haar leven', zo schreef bij haar Instagram-post.

Ook bedankt Meis haar eigen moeder: "Ik hou van je, dank je wel dat je mij altijd onvoorwaardelijk gesteund hebt… Het heeft ervoor gezorgd dat ik nooit heb opgegeven om mijn dromen te verwezenlijken."

Momenteel lijkt de 46-jarige Meis single. Tussen 2003 en 2013 ging zij met oud-profvoetballer Rafael van der Vaart en gebruikte zij ook de achternaam 'Van der Vaart'. Later verloofde Meis zich kort met Charbel Auoad en trouwde zij in 2020 met Niclas Castello. In 2023 scheidden zij weer van elkaar.

Vriendinnetje voor Damian van der Vaart

Damian maakte op Moederdag een uitstapje naar de Johan Cruijff Arena, om daar met zijn vriendin de wedstrijd tussen Ajax en Almere City te kijken. Het koppel kon in de eerste helft drie keer juichen, want Steven Bergwijn maakte in negen minuten tijd een hattrick. Ajax won dan ook met 3-0 en stelde daarmee de vijfde plek veilig in de Eredivisie.

Het is sinds een paar weken Insta Official tussen Damian en zijn vriendin Romy. Begin mei deelde de talentvolle voetballer voor het eerst een kiekje van de twee op zijn Instagram. Moeder Sylvie reageerde met een hartje op de foto. Bij Romy was een paar weken eerder al een fotootje opgedoken.

Stiefmoeder Estavana Polman

Rafael van der Vaart gaat sinds 2016 met handbalster Estavana Polman. Zij gaf aan een heel goede relatie met Meis te hebben: "Ik heb vanaf dag één gezegd: ik vind het heel belangrijk dat de relatie met Sylvie goed is." Ook zit het prima tussen Polman en stiefzoon Damian. "Ik vind dat Sylvie, Raf en ik het heel goed doen samen."

Polman deelde in haar Instagram Story een foto met haar en haar moeder. Geen losse post met haar kids, maar een paar weken geleden deelde zij wel een foto met haar dochter én stiefzoon Damian. Meis reageerde hartjes onder die foto.