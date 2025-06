René van der Gijp is geen held als het een kwestie van leven of dood is. Daar is de oud-voetballer recentelijk achter gekomen toen hij getuige was van een ernstig ongeval op de weg. Zijn vrouw en stiefdochter grepen wél in en dat vindt 'Gijp' moedig.

Het goedlachse gezicht van de populaire talkshow Vandaag Inside maakte een heftig ongeluk mee. "Ik reed achter een motor en die gaf echt enorm veel gas. Een flink stuk verderop stond een auto stil. Hij rijdt er bovenop en hij vliegt over dat ding heen. Ik schrok me te pletter", vertelt Van der Gijp in de BNR-podcast 'Zolang het leuk is' van presentator Wilfred Genee.

'Ik ben bang voor wat ik aantref'

"Zou jouw eerste reactie zijn om de deur open te doen en naar die gozer te gaan?", vraagt hij aan Genee. De presentator van Vandaag Inside denkt van wel. "Mijn eerste reactie zou denk ik wel zijn om de auto langs de kant te zetten en er naar toe te lopen. Jij niet dus?" Van der Gijp schudt vastberaden zijn hoofd. "Nee, ik ben bang. Voor wat ik aantref."

Vrouw en stiefdochter grijpen in

Maar zijn vrouw Minouche en haar dochter, die bij 'Gijp' in de auto zaten, reageerden tegenovergesteld. "Die sprintten uit de auto naar die jongen toe. Hij had geen beschermende kleding aan", laat Van der Gijp een stilte vallen om de ernst aan te geven. "Minouche zei dat het vreselijk was. Ik weet niet of hij het overleefd heeft."

'Zij hebben die angst totaal niet gehad'

Na afloop van het ongeval, toen Van der Gijp en zijn gezin weer weg mochten rijden, bedacht de voormalig voetballer van PSV en het Nederlands elftal dat 'zo ingrijpen' niet bij hem opkomt. "Zij (zijn vrouw en stiefdochter, red.) hebben die angst totaal niet gehad. Maar ik merk dat ik voor bijna iedereen wel begrip kan opbrengen. Ook in zo'n situatie."

'Mensen zeggen zulke rare dingen'

Ter plekke van het ongeval kon Van der Gijp om een aantal andere mensen wél lachen. "Mensen die vlakbij woonden, kwamen naar buiten met de angst en vraag of hij op hun auto was gereden. Een paar meter verder ligt die jongen. Daar moet ik dan wel om lachen. Mensen zeggen zulke rare dingen. Dan denk ik: 'Wat is dit allemaal?!'"