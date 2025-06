Hij lijkt zich af en toe helemal nergens druk om te maken, maar over bepaalde zaken maakt René van der Gijp zich wel degelijk veel zorgen. Voor de dood kan hij behoorlijk wat angst hebben. Dat werd versterkt door ernstig nieuws waar heel Nederland onlangs van schrok.

De televisiepersoonlijkheid biecht op dat het nieuws van het muzikale duo Suzan & Freek veel indruk op hem heeft gemaakt. Bij de pas 32-jarige Freek Rikkerink werd drie weken geleden uitgezaaide longkanker geconstateerd. Het zorgde voor een shock in heel Nederland, ook bij Van der Gijp.

Zoon ernstig ziek

Hij geeft in de podcast Zolang Het Leuk Is, van zijn Vandaag Inside-collega Wilfred Genee, toe altijd wel bang te zijn voor de dood. "Ja, zeker wel. Maar wel op een redelijk normale manier. Maar zeker toen mijn zoon Sanny kanker had, had ik het idee: ik weet dat ik mijn ouders heb begraven heb, maar ik hoop niet dat ik mijn kinderen hoef te begraven. Dan hoop ik dat ik eerder weg ben."

Vriendin overleden

"Mijn vriendin is overleden in haar slaap", vervolgt Gijp. In 2016 stierf zijn partner Daniëlle plotseling aan een maagbloeding. Dat houdt Van der Gijp nog veelvuldig bezig. Zeker omdat hij het idee heeft dat hij meer had kunnen doen. "Ze had natuurlijk twee kindjes thuis waar ze goed voor zorgde, maar ze zorgde niet heel goed voor zichzelf. Ik ben niet zozeer bang (voor de dood), maar wel voor wat er nog komen gaat in mijn omgeving. Dan kan je wel zeggen: dat is doemdenken, maar ik ben me er wel bewust dat dingen zoals bij Suzan en Freek aan de orde van de dag zijn."

'Het gaat een keer komen'

Van der Gijp probeert er zo goed mogelijk mee om te gaan. Toch is hij zich bewust van het feit dat hij met zijn 64 jaar langzaamaan op een wat kwetsbare leeftijd komt. "Je kan alleen maar de hele tijd blij zijn dat je er zelf niet tegenaan loopt. Ik heb altijd een idee: het gaat een keer komen. Dat vind ik wel eng."