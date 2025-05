'Hele rare vraag' over Nederlandse ex-topdarter als opvolger van overleden paus: 'Diegene was nog steeds lam'

In de zoektocht naar een nieuwe paus heeft een Nederlandse ex-profdarter zich grappend opgeworpen voor de functie van 'opperheilige'. Niemand minder dan Vincent van der Voort moest er ineens over nadenken toen zijn naam werd genoemd in een kijkersvraag op Viaplay.

Op Tweede Paasdag overleed paus Franciscus. Daar stond de hele wereld bij stil, ook in de sport. Zo waren er voorafgaand aan de halve finales van de Champions League eerbetonen en onthulde de Giro d'Italia een etappe van de komende Ronde van Italië waarin de Argentijn herdacht wordt met de koers door Vaticaanstad. Bij streamingdienst Viaplay kwam een kijkersvraag binnen of zo'n functie niet iets is voor Van der Voort. Die moest er alleen maar om lachen.

'Dat kan ik ook nog wel'

"Jij als nieuwe paus", opent presentator Damian Vlottes het onderwerp in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Ik hoorde het toen ik op de bank lag ja", grinnikt Van der Voort. "Misschien is het wel op je lijf geschreven. Want wat moet je doen als paus? Handjes schudden?", vraagt Vlottes aan de 49-jarige Nederlander. "Geen idee wat allemaal doet. Een beetje 'bedankt voor die bloemen' zeggen en op een stoel zitten. Dat kan ik ook nog wel", grapt hij over de heilige functie in de rooms-katholieke kerk.

'Hele rare vraag toch?'

Van der Voort snapt er geen snars van hoe een kijker van darts op zo'n vraag komt. "Het is een hele rare vraag toch? Ik denk dat diegene ook nog brak was na Koningsdag. Dat je dit dan bedenkt als kijkersvraag. Het was zelfs nog anders geformuleerd. De vraag was of ik gepolst was voor de functie. Ik denk dat diegene nog steeds lam was. Of andere middeltjes gebruikt had, dat kan inderdaad ook nog goed", moet Van der Voort lachen om de toevoeging van Vlottes. "Ik kan nog best lang mee, dus ik zit er dan nog wel even."

Conclaaf

Tijdens het officiële conclaaf, dat 7 mei begint in Vaticaanstad, wordt er door de kardinalen gestemd op de nieuwe paus. Dat kan alleen maar één van hen zijn en worden. Van der Voort komt dus sowieso niet in aanmerking.

Beluister de podcast Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door bespreken Van der Voort en Vlottes de afgelopen Euro Tour in Graz, wordt er naar beelden gekeken van een boze Luke Littler die met zijn middelvinger liep te zwaaien in Liverpool en vertelt Van der Voort een hilarische anekdote over één van zijn vele demonstratietoernooien. Ook wordt er een nieuwe gast aangekondigd voor de volgende aflevering.