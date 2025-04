Lionel Messi neemt afscheid van overleden landgenoot: 'We zullen je missen'

Lionel Messi heeft afscheid genomen van Paus Franciscus. De stervoetballer van Inter Miami plaatste een speciale foto op zijn sociale media. 'Bedankt dat je de wereld een betere plek hebt gemaakt.'

Paus Franciscus overleed op Paasmaandag 21 april 2025 op 88-jarige leeftijd in zijn residentie Casa Santa Marta. Het nieuws van zijn overlijden bracht wereldwijde rouw. De Italiaanse voetbalcompetitie Serie A besloot zelfs de speelronde van maandagavond niet door te laten gaan.

De Argentijnse topvoetballer Messi nam afscheid van zijn landgenoot via een speciale post in zijn Instagram Stories. Hij schreef: 'Een bijzondere Paus, uit Argentinië. Bedankt dat je de wereld een betere plek hebt gemaakt. We zullen je missen.'

Lionel Messi onthult de waarheid over David Beckham: 'Het is vreemd om hem zo te zien' Lionel Messi heeft een boekje opengedaan over David Beckham, de eigenaar van Inter Miami CF. De Argentijnse topvoetballer leerde het icoon goed kennen door hun samenwerking bij de club, en was erg verrast. "Ik had dat nooit verwacht."

Religieus

Messi is katholiek opgevoed en is nog altijd religieus. Hij viert zijn doelpunten door een vingertje in de lucht te steken ter eren van zijn overleden opa. Daarnaast heeft de 37-jarige Argentijn een religieuze tattoo op zijn lichaam die moeilijk is te missen. Op zijn schouder heeft hij namelijk een afbeelding van Jezus Christus die een kroon van doornen draagt getatoeëerd.

Openhartige Lionel Messi lovend over Nederlander: 'Daar heb ik enorm van genoten' Lionel Messi heeft zich in een nieuw interview uitgesproken over enkele van de meest bepalende momenten uit zijn carrière. De 37-jarige vedette van Inter Miami blikte terug op zijn doorbraak bij FC Barcelona waar een Nederlander een cruciale rol speelde, sprak over zijn gemiste droom om terug te keren naar zijn oude club en uitte zijn bewondering voor supertalent Lamine Yamal.

Ontmoeting met de Paus

De voetballer deelde daarnaast een foto van het moment waarop hij de Paus ontmoette. Voorafgaand aan een interland tussen Argentinië en Italië bezocht de legendarische voetballer de Paus in Vaticaanstad. Dit deed hij in 2013. De selecties van Argentinië en Italië overhandigden de paus destijds een olijfboom die later in Vaticaanstad werd geplant.

Sensationeel moment in de maak? Oud-speler wil Lionel Messi én Cristiano Ronaldo in één ploeg Lionel Messi en Cristiano Ronaldo voetbalden liefst 34 keer tegen elkaar, maar nog nooit mét elkaar. Daar zou zomaar verandering in kunnen komen, want een oud-teamgenoot van beide wereldsterren heeft een plannetje.

Inter Miami

Messi staat sinds juni 2023 onder contract bij het Amerikaanse Inter Miami en is nog niet van plan te stoppen. Ook dit seizoen is hij weer belangrijk voor de profclub van David Beckham. In het nieuwe seizoen van de MLS maakte hij drie doelpunten in zes wedstrijden. Hij was daarnaast ook al belangrijk in de Concacaf Champions Cup met liefst vijf doelpunten in vijf wedstrijden.