Presentatrice Hélène Hendriks werd in een korte tijd erg bekend door haar authentieke manier van presenteren. De oud-hockeyster is erg blij dat ze op deze manier bekend is geworden, maar merkt wel dat ze op de kleine dingen 'moet oppassen'.

Hendriks begon haar TV-carrière als presentatrice in de sport en dat is nog altijd haar grote passie. Toch komen er tegenwoordig ook steeds meer shows buiten de sport op haar pad, zoals The Winner Takes It All en vanaf zaterdag De Staatsloterij Show. De oud-hockeyster krijgt dus steeds grotere programma's, maar de 'nieuwe Linda de Mol' wil ze absoluut niet worden. "Linda is een TV-icoon. Dat ben en word ik niet. Ik ben gewoon Hélène", is de presentatrice duidelijk tegenover De Telegraaf.

'Authenticiteit' is voor Hendriks dan ook het belangrijkste in haar werk. Ze probeert altijd zichzelf te zijn, omdat ze dan 'het best uit de verf komt', zo vindt de presentatrice zelf. Een coach heeft ze daar niet voor nodig. Ook niet voor de media-aandacht die ze tegenwoordig steeds meer krijgt. Hendriks merkt dat ze nog altijd 'normaal en onbevangen' naar de winkel en naar de supermarkt kan. Dat ze af en toe een foto met een fan moet maken, vindt ze dan ook prima.

'Zonder bovenstukje over strand paraderen'

Toch merkt Hendriks wel dat ze 'in kleine dingen op moet passen' sinds ze bekend is. "Kijk, ik ga natuurlijk niet zonder bovenstukje over het strand paraderen. Iedereen heeft nu een mobiel, dus je moet natuurlijk wel oppassen", geeft Hendriks bijvoorbeeld toe. De presentatrice wil zelf bepalen hoe ze op beeld komt en daarom ziet ze wel in dat er 'op kleine dingen gelet moet worden'.

Voor Hendriks komen er nu drukke maanden aan met de Oranjezomer die ze vanaf Curaçao zal presenteren en het WK voetbal. De presentatrice is blij dat ze 'nog een leven naast al haar televisiewerk' heeft om op terug te vallen. Zo heeft ze een relatie met de 22 jaar oudere Frans Vinju en is bekend dat ze ook een aantal goede vriendinnen heeft. Met twee van die vriendinnen, Merel Ek en Noa Vahle, maakt ze ook een podcast.

