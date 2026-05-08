Presentatrice Hélène Hendriks verdween niet lang geleden kort van de buis vanwege een operatie aan haar rug. Die ingreep heeft voor een belangrijke verandering in haar presentaties gezorgd. Die doet ze tegenwoordig vooral staand.

In 2025 kondigde Hendriks aan dat ze een tijdje van de buis zou verdwijnen vanwege een operatie aan haar rug. De oud-hockeyster vertelt dat ze 'nog altijd aan het revalideren is' en dat er veel dingen zijn veranderd door de ingreep. Denk aan De Staatsloterij Show op SBS6, waar ze de verschillende spellen niet kon uitproberen. Maar ook in haar houding. De presentatrice presenteert namelijk het gros van haar programma's tegenwoordig staand in plaats van zittend.

'Dat kost veel geld'

Die keuze maakte Hendriks aanvankelijk vanwege de revalidatie van haar rug. Inmiddels is daar ook bijgekomen dat ze 'een actievere houding wil aannemen'. Het staand presenteren vindt Hendriks tegenwoordig een stuk 'praktischer en handiger' dan zitten. "Als ik sta voel ik me veel actiever dan wanneer ik zit. Ik kan veel makkelijker draaien naar iedereen", vertelt de presentatrice in gesprek met De Telegraaf.

Bij de Oranjezomer werd zelfs de presentatietafel aangepast om Hendriks te laten staan tijdens de presentatie. De oud-hockeyster blijft ook daarom liever staan. "Anders moeten ze die tafel weer verlagen. Dat kost allemaal geld. Waarom zou je dat doen als staan prima is", vraagt de presentatrice zich hardop af. In de komende weken wacht voor Hendriks nog een periode waarin ze de Oranjezomer vanaf Curaçao zal presenteren.

Ervaringen uit de topsport

Inmiddels gaat het met de rug van Hendriks een stuk beter. De Talpa-ster vertelt dat ze 'megastappen heeft gezet', waar ze erg blij mee is. Daarbij helpt dat ze een verleden in de topsport heeft. De discipline die in die periode nodig was, heeft ze tijdens haar revalidatie ook weer goed kunnen gebruiken. "De topsport, wat ik gewend ben vanuit vroeger, moet je min of meer weer oppakken. Je moet gedisciplineerd zijn, want als je het even loslaat, kan het weer misgaan en zak je in." De Staatsloterij Show met Hélène Hendriks is vanaf 9 mei om 20:00 uur te zien op SBS 6.

