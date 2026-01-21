Presentatrice Hélène Hendriks heeft voor haar werk al veel reisjes gemaakt. Zo ook in gezelschap van kickbokskampioen Remy Bonjasky. De twee belandden zelfs bijna samen in bed. "Ik zag het probleem niet", aldus Hendriks.

In de podcast HNM vertelt Hélène over het voorval aan haar collega's Noa Vahle en Merel Ek. Ze ging samen met Bonjasky naar Denver voor het kickboksen, maar misten hun vlucht. Ze strandden samen in een hotel in het midden van de nacht.

Maar daar was alleen nog een kamer beschikbaar met één tweepersoonsbed. "Ik zag het probleem niet", begint de 45-jarige presentatrice. Maar Bonjasky vond het geen goed idee om het bed met haar te delen.

'Heel netjes'

Hij wilde niet bij haar op de kamer slapen en bood zelfs aan om in de lobby te blijven zitten. "Echt een gentleman", vindt Hendriks. Maar ze had er wel moeite mee. "Ik vond dat zo zielig." Zelf had ze al een andere oplossing voor ogen. "Ik had wel bedacht, ik leg gewoon kussens in het midden en dan is er niks aan het handje."

"Maar hij deed het niet. Ik vond het echt heel netjes van hem." Vahle snapt de beweegredenen van de 50-jarige ex-kickbokser wel. "Als je met Remy Bonjasky in een tweepersoonsbedje ligt, is dat vrij krap." Gelukkig voor hem kwam er na een uur een kamer beschikbaar en hoefde Bonjasky de nacht niet in de lobby door te brengen.

Hotelkamer met cameraman

Hendriks deelt ook een andere ervaring in een hotelkamer. In China moest ze die ooit delen voor twee weken delen met haar cameraman. Deze kamer had wel twee aparte bedden, maar geen twee aparte toiletten. "Dus wij komen binnen, hij gaat meteen als eerste op de pot zitten en niet voor de kleine boodschap", zegt de presentatrice.

Daarna was wel meteen het ijs gebroken. "Ik denk nou ja, oke. Als hij dit doet en ik kan ertegen, en andersom uiteraard. Ja dan is het goed." Vahle denkt daar anders over. "Ik vind dat niet een hele fijne manier om het ijs te breken", reageert ze.