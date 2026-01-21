Morgan Riddle, de bekende vriendin van toptennisser Taylor Fritz, steunt haar vriend op emotionele momenten in zijn carrière. Dat vertelt ze tijdens de Australian Open. Ze besteedt veel aandacht aan haar eigen mentale gezondheid en die van haar geliefde in zijn drukke carrière.

Riddle is momenteel in Melbourne om Fritz te steunen tijdens het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Het Amerikaanse koppel reist samen de hele wereld over en daar heeft de influencer inmiddels ook haar werk van gemaakt. Ze deelt tips over de tennislifestyle met haar duizenden volgers op Instagram en TikTok. In gesprek met Bazaar Australia geeft ze een inkijkje in haar dagelijks leven.

Routine

"Ik heb een gestructureerde routine als ik op reis ben voor tennistoernooien", vertelt de 28-jarige. "Mijn ochtenden starten altijd met een wandeling in de zon om koffie te halen. Daarna doe ik vaak pilates." Op vrije dagen gaat ze vaak even winkelen, op wedstrijddagen gaat ze met Fritz mee. "Dan flim ik de hele dag content en zie ik mijn vrienden." Ze heeft veel 'sterke vriendschappen' met andere vrouwen. "Daardoor voel ik me veilig en gesteund."

"Ik moet voorkomen dat het voelt als vakantie als ik op reis ben", legt ze uit. "Slaap en lichamelijke beweging prioriteit is mijn prioriteit. Vorig jaar ben ik ook begonnen met mediteren." Dat doet ze elke ochtend en avond 20 minuten. "Het heeft veranderd hoe ik naar dingen kijk en daarop reageer."

Mindset

Die routines heeft ze niet voor niets. Ze wil zich niet druk maken tijdens het reizen en dat helpt ook bij de mindset van haar 28-jarige vriend. "De sport vraagt veel discipline. Ik probeer hem aan te moedigen om een goed slaapritme en diëet te volgen."

Emotioneel

Bovendien is ze er voor hem op emotionele momenten. "Ik troost hem zeker na een verliespartij. Zij coach en fysio doen de rest." Maar ook overwinningen vieren ze samen, bijvoorbeeld op de US Open. "Hij won vorig jaar de halve finale in New York en werd de eerste Amerikaanse man in achttien jaar die de finale bereikte. Dat moment zal ik nooit vergeten, vooral omdat hij super emotioneel was."

De nummer zes van de wereldranglijst won de eerste ronde van de Australian Open in drie sets van de Franse Valentin Royer (7-6(5), 5-7, 6-1, 6-3). Hij speelt donderdag zijn tweede partij tegen de Tsjech Vit Kopriva.

