Hélène Hendriks is op dit moment op Curaçao voor de Oranjezomer waar ze met verschillende gasten haar programma maakt. Donderdag was presentatrice Dyantha Brooks voor het eerst te gast en zij kreeg direct een pikante vraag van haar collega.

Brooks is in Nederland vaker te zien bij de Oranjezomer, maar donderdag beleefde ze haar debuut vanaf Curaçao voor het programma. De presentatrice maakte woensdag al de reis naar het Caribische eiland en kwam op het vliegveld de selectie van Curaçao tegen. Ze vertelt dat de spelers met een muziekbox door Schiphol liepen en zo het vliegtuig opstapten naar Curaçao na een kort trainingskamp in Noordwijk. De selectie verblijft zelfs in hetzelfde resort als de gasten van de Oranjezomer en Hendriks kon het dan ook niet laten om een pikante vraag te stellen.

Hendriks vroeg Brooks of ze het 'nog even laat had gemaakt' met de spelers van Curaçao. Na die vraag moest de tafelgast, die al langere tijd gelukkig getrouwd is, zich direct verdedigen. "Nee, voordat ik thuis ruzie krijg. Hélène brengt me gelijk in de problemen." Brooks vertelt daarna dat de spelers allemaal op tijd op bed lagen in het resort, maar dat ze nog wel een drankje heeft gedaan met bondscoach Dick Advocaat en zijn assistent-trainer Cor Pot.

Meest aantrekkelijke Oranje-speler

Later in de uitzending gaat het ook nog even over de meest aantrekkelijke Oranje-speler. Oud-voetballer Theo Janssen vertelt aan tafel dat hij Frenkie de Jong qua voetbal de meest aantrekkelijke Nederlandse speler vindt. Brooks krijgt dezelfde vraag en zij kiest voor Wout Weghorst over Virgil van Dijk. De keuze voor die eerste speler zorgt voor nogal wat verbazing bij haar tafelgenoten. "Weghorst. Echt waar? Schei toch uit man. Hij is net een holbewoner man", vertelt de verbaasde tafelgast Rutger Castricum. Ook Hendriks geeft al snel aan dat ze het niet met Brooks eens is.

Curaçao maakt zondag 14 juni om 19:00 uur haar debuut op het WK voetbal. Duitsland is dan de tegenstander in de eerste groepswedstrijd. Drie uur later om 22:00 uur start Nederland het toernooi met een eerste groepswedstrijd tegen Japan.

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