Hélène Hendriks heeft een flinke teleurstelling moeten incasseren. De veelzijdige mediapersoonlijkheid maakte eerder dit jaar De Oranjewinter, maar moest het daarbij doen zonder Jack van Gelder. Hendriks liet meermaals weten hem in de zomer terug te verwachten bij De Oranjezomer en De Oranjezondag, maar dat gaat niet meer gebeuren.

Talpa Network heeft namelijk laten weten dat Van Gelder niet meer terugkeert aan tafel bij Hendriks. Daarmee komt er een eind aan de samenwerking, maar ook aan een hoop geruchten. Van Gelder was eerder immers veelvuldig te zien, maar bij de terugkeer van De Oranjewinter was hij plots afwezig.

Terugkeer van de baan

Dat zorgde voor een hoop verschillende theorieën en commotie, waar Hendriks en Van Gelder dan weer op moesten reageren. Zo merkte Johan Derksen op dat Van Gelder 'verbannen' was als vaste gast in het programma, mede door een incident met een redacteur. De presentatrice was er ondanks heilig van overtuigd dat het voormalig boegbeeld van NOS Sport weer aan tafel zou verschijnen. "Maar dit gaat niet meer gebeuren", laat ze weten aan De Telegraaf.

Gesprek met Jack van Gelder

De krant sprak ook met Talpa Network, dat over het programma gaat. Ze voerden gesprekken met Van Gelder en wilde hem minder vaak inzetten. Ook zagen ze een andere 'tafelsamenstelling' voor zich. "We zijn in dat gesprek helaas niet tot overeenstemming gekomen. Daarom is in gezamelijk overleg besloten de samenwerking te beëindigen", zo laat Talpa Network weten.

Van Gelder wilde er zelf niets meer over kwijt, maar Hendriks gaf aan de krant aan het vertrek van Van Gelder 'mega jammer' te vinden. "Hij was een sfeermaker met een duidelijke mening aan tafel. Het is duidelijk dat ik hem er graag bij heb."

Hélène Hendriks houdt deur open

Bij absentie van Van Gelder zat Rutger Castricum de voornamelijk aan tafel. Zien we Van Gelder dan nooit meer aan tafel op SBS6? Hendriks houdt een slag om de arm. "Jack is 75, en wil ook andere dingen doen in zijn leven. Aan de andere kant denk ik ook: wie weet keert hij ooit nog terug aan tafel. Dat sluit ik niet uit."

Het duurt nog even voordat we Hendriks weer aan tafel zien als presentatrice van een SBS6-programma. Wel is ze bij Ziggo Sport veelvuldig te zien. En sinds een aantal weken heeft ze een podcast met collega's Noa Vahle en Merel Ek: HNM.