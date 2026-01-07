Voetbalverslaggevers Hélène Hendriks en Noa Vahle hebben al een hoop spelers geïnterviewd in hun carrière. Eén daarvan is hen erg bijgebleven, zo vertellen ze in de podcast HNM. "Die héle knappe."

Vahle onthuld dat Hendriks recent nog versierd is door een oud-voetballer na een interview. Dat staat haar collega ook nog goed voor de geest. Ze was samen met Wesley Sneijder aanwezig bij een wedstrijd van Ajax en daar deed ze een interview met Dani. "Die héle knappe - vroeger was hij heel knap en hij is nog steeds best knap - Portugese voetballer", legt Vahle uit. "Die speelde eind jaren '90 bij Ajax."

Hendriks riep Dani spontaan aan haar desk en had het interview dus niet voorbereid. "Op een gegeven moment dacht je volgens mij: wat moet ik nou nog vragen aan die man? En toen zei ze tegen Wes, en dat was een beetje de fout, 'he still looks good'. Nou, dat was voor Dani de vrijbrief om helemaal los te gaan", vertelt Vahle.

Uit eten?

"Wat wilde hij allemaal doen met je?", vraagt Merel Ek zich af. "Nou, wat niet", is het antwoord van Hendriks. Dani vroeg haar zelfs nog om samen uit eten te gaan. "Ik zei: 'Hartstikke leuk, ik moet alleen nog een programma presenteren.' Daarna kan alles."

"Nee, ik ben gewoon keurig bij Wesley gebleven", vervolgt de sportpresentatrice op serieuze toon. "Maar Dani is wel een vrouwenmagneet geweest", vertelt ze over zijn jaren bij Ajax. "En hij is zijn streken nog niet verloren", concludeert Vahle.

Dani speelde 72 wedstrijden voor Ajax, waarin hij twaalf keer scoorde. De aanvallende middenvelder vertrok in 2000 naar Benfica. Hij sloot zijn carrière vervolgens af bij Atlético Madrid. De 49-jarige kwam in zijn ook negen keer uit voor het nationale elftal van Portugal.